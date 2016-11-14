Депутаты предложили отменить наказание за побои в отношении родственников
На рассмотрение депутатов Госдумы внесен законопроект об отмене уголовного наказания за побои в семье. Авторы документа предлагают декриминализовать побои, совершенные в отношении родственников. Документ изменяет 116-ю статью Уголовного кодекса (побои)
На рассмотрение депутатов Госдумы внесен законопроект об отмене уголовного наказания за побои в семье. Авторы документа предлагают декриминализовать побои, совершенные в отношении родственников.
Документ изменяет 116-ю статью Уголовного кодекса (побои), исключив из описания статьи «побои в отношении близких лиц». При этом саму статью и наказание за побои депутаты оставили без изменений.
«Таким образом, побои в отношении членов семьи, других близких лиц будут отнесены к административным правонарушениям», - говорится в пояснительной записке к документу.
Соответствующий законопроект был разработан после того, как Госдума в июне 2016 года освободила от уголовного наказания за побои всех, кроме близких родственников.
«У людей вызывало объективное недоумение, почему конфликты внутри семьи, нанесение побоев в отношении родственников, является преступлением, а такие же действия, совершенные на улице, - административным правонарушением. Наш законопроект предлагает эту коллизию устранить», - сообщила автор документа, депутат Ольга Баталина, слова которой приводит «Интерфакс».
Авторы инициативы уверены, что декриминализация побоев в отношении родственников не приведет к росту числа побоев.
Под побоями в законопроекте понимаются «действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие вреда здоровью».