Кемеровский курорт Шерегеш вошел в список лучших направлений для экстремального отдыха
Горнолыжный курорт Шерегеш вошел в список из пяти лучших направлений для экстремального отдыха. Список составлен экспертами сервиса Hotels.com
Фото: surfingbird.ru
Горнолыжный курорт Шерегеш, расположенный в Кемеровской области, вошел в список из пяти лучших направлений для экстремального отдыха. Список составлен экспертами сервиса Hotels.com.
Курорт Шерегеш располагается в Кемеровской области у подножья горы Зеленая. Шерегеш также оказался одним из десяти самых популярных горнолыжных курортов для новогоднего отдыха в России.
В список лучших экстремальных курортов вошли сплав по горным рекам Норвегии, отдых на Гавайских островах, где можно заняться серфингом, морской рыбалкой или отправиться на вертолете к вулканам и водопадам, фотосафари в ЮАР и отдых на филиппинском острове Лусона, где туристы могут заняться подводным плаванием, сообщает «Лента.ру».