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Общество
14 ноября 17:09

Кемеровский курорт Шерегеш вошел в список лучших направлений для экстремального отдыха

Горнолыжный курорт Шерегеш вошел в список из пяти лучших направлений для экстремального отдыха. Список составлен экспертами сервиса Hotels.com

Фото: surfingbird.ru

Горнолыжный курорт Шерегеш, расположенный в Кемеровской области, вошел в список из пяти лучших направлений для экстремального отдыха. Список составлен экспертами сервиса Hotels.com.

Курорт Шерегеш располагается в Кемеровской области у подножья горы Зеленая. Шерегеш также оказался одним из десяти самых популярных горнолыжных курортов для новогоднего отдыха в России.

В список лучших экстремальных курортов вошли сплав по горным рекам Норвегии, отдых на Гавайских островах, где можно заняться серфингом, морской рыбалкой или отправиться на вертолете к вулканам и водопадам, фотосафари в ЮАР и отдых на филиппинском острове Лусона, где туристы могут заняться подводным плаванием, сообщает «Лента.ру».

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