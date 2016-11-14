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Екатерина Трифонова
Независимая Газета
14 ноября 16:15

Тюремный срок ограничат 15 годами

Новая Концепция уголовно-правовой политики призвана направить закон по пути гуманизации

В России появится новая Концепция уголовно-правовой политики, на основании которой в дальнейшем будет усовершенствовано действующее законодательство. К примеру, эксперты предлагают сократить максимальный срок ответственности до 15 лет. Планируется запретить и возбуждение дел при отсутствии состава преступления.

Новая Концепция станет основой для совершенствования уголовных кодексов, она готовится рабочей группой Верховного суда (ВС) и может быть представлена уже на съезде судей в декабре этого года. Как отмечают в ВС, в Уголовный кодекс (УК), с момента его принятия, были внесены изменения 186 федеральными законами, а в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) – 192 законами.

Правки вносились спонтанно, поэтому многие из них разнятся с Конституцией. А вот корректировки на основе Концепции происходили бы в русле согласованной уголовной политики, убеждены представители отечественной Фемиды. По информации «НГ», эксперты в области уголовного права, члены президентского Совета по правам человека (СПЧ) и аппарата уполномоченного уже сформулировали ряд предложений, которые могут включить в новую Концепцию. Они предлагают сконцентрироваться на поощрительных нормах в уголовном законодательстве.

Речь идет об активизации роли потерпевшего в процессе и реализации права обвиняемого на примирение. Потерпевшие смогут выдвигать требование освободить от ответственности своих обидчиков, если те искупили вину и компенсировали ущерб. И, напротив, у них появится право настаивать на уголовном преследовании подсудимого, если гособвинитель отказался от обвинения.

В дальнейшем речь пойдет о «вживлении» в российскую правоприменительную практику процедуры медиации, которая сегодня широко используется в зарубежных странах. Это урегулирование споров с участием посредников: в качестве примирителей эксперты предлагают приглашать судей в отставке.

Снизить репрессивность уголовного законодательства авторы поправок предлагают несколькими путями. Среди них – снижение максимального размера наказания до 15 лет лишения свободы. (Правда, институт пожизненного заключения сохранится.) «Нужно предусмотреть, что лицу, совершившему впервые тяжкое или особо тяжкое преступление, не повлекшее смерть человека, не может быть назначено наказание, превышающее половину максимального срока наказания, предусмотренного санкцией статьи», – говорится в проекте. Речь идет и о более активном применении краткосрочного лишения свободы, предусмотренного на срок от трех месяцев до одного года.

Новая версия Концепции, по мнению экспертов, должна исключать возможность внесудебных репрессий, «когда лицу назначается наказание при отсутствии уголовного преступления». Как правило, это преследования политических и гражданских активистов. Законодательно предлагается определить термин «характера и степени общественной опасности», предусмотрев в качестве главного критерия необратимость причиненного преступлением вреда.

Главное, подчеркивают разработчики поправок, – нужно прописать в Концепции, что изменения в уголовном, уголовно-процессуальном и уголовно-исполнительном законодательстве страны должны вноситься «после получения на них отзывов уполномоченного по правам человека и Совета по правам человека».

Введение Концепции, говорят в СПЧ, – это шаг к гуманизации уголовной системы. Она направлена на декриминализацию общества и сокращение количества заключенных. Следовательно, и на разгрузку мест принудительного содержания, которые сегодня «страдают» от перелимита сидельцев.

Между тем, по словам общественников, предыдущие попытки гуманизации не приносят видимых результатов. А пенитенциарная система в своем нынешнем виде преступников не исправляет, а, наоборот, порождает рецидивистов – причем за деньги налогоплательщиков. По словам главы ВС Вячеслава Лебедева, уголовное законодательство действительно страдает излишней криминализацией. Список преступлений, закрепленный в УК РФ, по его мнению, можно было бы сократить – это касается преступлений небольшой тяжести. Как один из элементов новой Концепции уголовно-правового законодательства ВС планирует узаконить административную преюдицию, когда человека, оступившегося первый раз, наказывают в административном порядке, во второй раз – уже в уголовном.

По словам советника Федеральной палаты адвокатов РФ Сергея Насонова, предлагаемая «Концепция позволяет исключить принятие законов, не соответствующих системе принципов уголовного права». С другой стороны, она является «своеобразным планом и системой критериев для законодателя по совершенствованию уголовного права, исключает слишком частые и бессистемные правки». Кроме того, продолжает эксперт, Концепция позволяет обеспечить соответствие уголовного законодательства РФ и практики его применения международным и конституционным стандартам прав человека и безопасности. Принятие инициативы, по словам Насонова, позволит «сэкономить места в тюрьмах», а значит, концепция направлена на  гуманизацию.

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Тюремный срок ограничат 15 годами
В России появится новая Концепция уголовно-правовой политики, на основании которой в дальнейшем будет усовершенствовано действующее законодательство. К примеру, эксперты предлагают сократить максимальный срок ответственности до 15 лет.
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