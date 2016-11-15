Средний класс переходит на первач
Иностранцы удивлены массовым спросом в РФ на самогонные аппараты
Финская пресса отмечает бурный рост домашнего производства алкоголя в России. Спрос на самогонные аппараты растет на десятки процентов в год, рассказали иностранцам отечественные производители. Самогоноварением теперь занимаются даже весьма состоятельные представители среднего класса, удивляются иностранцы.
«Продажи самогонных аппаратов ежегодно увеличиваются в два раза: в этом году собираемся продать 5 тыс., а в следующем – 10 тыс.», – приводит журналист финского издания Yle слова основателя одной из российских компаний по производству самогонных систем. Завод компании в поселке Победа в Ленобласти работает без остановки, фирменный магазин в Санкт-Петербурге предлагает изделия на любой вкус. Одни подходят для производства чистого алкоголя вроде водки, вторые – для виски и ягодного вина. Можно даже «изобразить» кальвадос, французский бренди из яблок или груш.
Однако жители самой Победы предпочитают самодельную аппаратуру, она обходится гораздо дешевле. Заводские изделия находят спрос скорее у городских представителей среднего класса. «Помимо игры на гитаре и катания на горных лыжах они находят время еще и на это. Самогонный аппарат у многих стоит на даче или в загородных домах», – отмечает журналист из страны, про которую у нас по-прежнему думают, что там сухой закон.
«Действительно, сбыт самогонных аппаратов в России рос в последнее время в геометрической прогрессии и достиг десятков тысяч штук ежегодно, но преувеличивать роль самогоноварения в нашей стране я бы не стал», – прокомментировал ситуацию директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. По словам эксперта, ежегодно производится около 200 млн л самодельных напитков. «Около 75% этого объема люди делают «по бедности», пытаясь сохранить свой семейный бюджет, а вот 30–40 млн л приходится на «творческих самогонщиков». По данным Росстата, по итогам трех кварталов 2016 года розничные продажи алкоголя в России составили 816,4 млн дкл.
Надо напомнить, что в нашей стране закон разрешает производство самогона для личного потребления. Дробиз уверяет, что точно такая же норма действует и в Финляндии. «Самогоноварение там абсолютно легально, так же как и в Швеции, и во многих странах Европы, и даже в США. В Скандинавии долгое время были популярны «самогонные свадьбы». Масштаб этих мероприятий был очень значительным, Швеция «утонула» в самогоне. Просто в этих странах решили в основном замалчивать проблему, и о ней сейчас там почти не пишут», – поясняет эксперт.
В России городские обыватели ринулись покупать аппараты после того, как в последние годы контрафактный алкоголь заполонил рынок. На опасную подделку легко натолкнуться как на полках магазинов, так и в Интернете.
По данным государственного доклада «О санитарном благополучии населения РФ», с 2013 года ежегодно в стране около 50 тыс. человек отравлялись алкоголем, причем росло количество смертельных случаев. Если в 2013 году на 100 тыс. человек произошло 9,5 смерти от отравления алкоголем, то в 2014-м – 9,7, а в 2015-м – 9,8.
По данным Росстата, за январь–сентябрь 2016 года от отравлений алкоголем умерли 6297 человек, а в 2015-м за тот же период – 7210 человек. Снижение на 12,7% можно связать с серьезной «зачисткой» рынка от контрафакта. С 1 июля налоговики и Росалкогольрегулирование получают информацию о каждой проданной в розницу бутылке через систему ЕГАИС. К ней подключено более 300 тыс. касс и за это время уже передано более 870 млн чеков.
«Благодаря ЕГАИС из легальной розницы исчезла нелегальная продукция, именно поэтому в январе–сентябре можно наблюдать рост потребления легальной продукции на 25%, – поясняет Дробиз. – Однако те, кто начал гнать из соображений безопасности, быстро не остановятся, им надо еще убедиться в надежности работы ЕГАИС.
«Производство самогона в России будет расти и дальше как в «маргинальном», так и «творческом» секторах, – сказал эксперт по крепкому алкоголю, член Гильдии маркетологов Руслан Брагин. По его мнению, тому есть как минимум четыре причины. «Собственный алкоголь гораздо безопаснее, и с введением ЕГАИС проблема безопасности еще полностью не решена. Подделки по-прежнему свободно продаются через Интернет, привлекая низкими ценами малообеспеченных граждан, в том числе и молодежь. Причем подделывают десятки видов алкоголя, не скупясь отливать самые изощренные формы бутылок. Производство красивых бутылок быстро окупается при себестоимости «жидкости» в пределах 10 руб. за 0,5 л. Что касается «городских самогонщиков», то они продолжат обходить высокие акцизы и пошлины, в том числе на импортные напитки, сохранять дачный урожай и самовыражаться, восстанавливая, например, старинные рецепты».