В Забайкальском крае учителям выплатили зарплату в размере 40 рублей
Одна из учительниц рассказала журналистам, что в октябре ей выплатили зарплату в размере 40 рублей 60 копеек. Предыдущую выплату женщина получила в начале октября. Тогда ей перечислили 13 тысяч рублей в счет задержанной зарплаты за сентябрь
В Забайкальском крае продолжаются проблемы с выплатой зарплаты педагогам. В Чите, например, учителям в буквальном смысле выплачивают «копеечные» зарплаты.
Одна из учительниц рассказала журналистам, что в октябре ей выплатили зарплату в размере 40 рублей 60 копеек. Предыдущую выплату женщина получила в начале октября. Тогда ей перечислили 13 тысяч рублей в счет задержанной зарплаты за сентябрь.
Новую выплату учительница, по закону, должна была получить не позднее, чем через 15 дней. «Думаю, что скорее всего эти 40 рублей нам и перевели, чтобы создать видимость перечислений. Вроде платеж прошел, а сколько - никто не проверяет», - сообщила педагог изданию «Забмедиа».
«У меня болеет ребенок, но я не могу его вылечить, потому что мне не на что купить лекарства. Да о чем говорить? Мне не на что купить хлеб. Сколько будут продолжаться эти издевательства? Я уже не знаю, куда обратиться. В казначействе говорят, что нет средств», - пожаловалась педагог.
Аналогичная ситуация складывается в Карымском районе Забайкалья. Там учителям не выплатили заработную плату за октябрь, хотя по условиям коллективного договора, должны были сделать это до 10 числа.
В Министерстве образования региона заверили, что зарплата будет перечислена. «Учитывая выходные дни и срок движения денежных средств со счетов, в течение двух-трех рабочих дней зарплата будет выплачена. Это примерно вторник-среда», - сообщили чиновники.
Напомним, осенью 2015 года тогдашнему губернатору региона Константину Ильковскому было вынесено представление со стороны прокуратуры в связи с недостаточно активным наполнением бюджета региона, результатом которого стал дефицит средств на выплату зарплат учителям.
Затем Ильковский ушел в отставку, а его место заняла экс-глава краевого Законодательного собрания Наталья Жданова. Однако проблемы с выплатами зарплат бюджетникам в регионе продолжаются.