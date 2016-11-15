Власти Москвы с декабря повысят стоимость парковки до 200 рублей в час
Департамент транспорта Москвы определился с новым тарифом на оплату парковки автомобилей. С 2 декабря текущего года тариф подорожает до 200 рублей в час. Чиновники объяснили подорожание необходимостью разгрузить парковочные места
Департамент транспорта Москвы определился с новым тарифом на оплату парковки автомобилей. С 2 декабря текущего года тариф подорожает до 200 рублей в час. Чиновники объяснили подорожание необходимостью разгрузить парковочные места.
Тариф в 200 рублей в час будет действовать на 133 московских улицах. При этом первые полчаса парковки обойдутся автомобилисту в 50 рублей.
«Тариф поменяется только на тех улицах, где в течение всего дня отсутствуют свободные парковочные места, а также исходя из загруженности и потребностей местных жителей», – сказали агентству ТАСС с Дептрансе Москвы.
Напомним, сейчас стоимость парковки в границах Садового кольца стоит от 60 до 100 рублей в час.
Ранее повысить тарифы на парковку до 230 рублей в час властям рекомендовали специалисты Московского автодорожного института (МАДИ).