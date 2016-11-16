На вооружение Росгвардии поступила система для подавления массовых беспорядков
На вооружение Росгвардии поступит специальная водометная инженерная машина разграждения «Торнадо» которая включает в себя водометы, специальные средства для разгребания препятствий и манипулятор. При этом машина является техникой двойного назначения ...
На вооружение Росгвардии поступит специальная водометная инженерная машина разграждения «Торнадо». Такая система может быть использована для подавления массовых беспорядков.
Замдиректора Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Ерыгин сообщил, что «Торнадо» включает в себя водометы, специальные средства для разгребания препятствий и манипулятор. При этом машина является техникой двойного назначения - она может использоваться не только для разгона демонстраций, но и для оказания помощи населению в чрезвычайных ситуациях.
Ерыгин отметил, что при разработке на базе «Торнадо» машины «Торнадо-1» был учтен опыт противодействия «цветным революциям».
«Сейчас мы внесли целый ряд изменений и работаем над «Торнадо-1». Учли в том числе и опыт коллег в других государствах при использовании машин подобного рода на примере противодействия «цветным революциям»», - заявил представитель Росгвардии, слова которого приводит Rambler News Service.
В ведомстве также сообщили, что сейчас разрабатывают не только колесную технику для перевозки личного состава, но и для решения специальных задач. Так, например, была продемонстрирована система акустического и речевого воздействия «Рупор» на базе УАЗ-31519. Система воспроизводит резкие звуки, фразу «Ваше собрание несанкционированно. Просьба разойтись» и предупреждение об использовании против манифестантов спецсредств.