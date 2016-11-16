Меню
Новости
Шотландские виски меняют прописки
Общество
16 ноября 00:32

На вооружение Росгвардии поступила система для подавления массовых беспорядков

На вооружение Росгвардии поступит специальная водометная инженерная машина разграждения «Торнадо» которая включает в себя водометы, специальные средства для разгребания препятствий и манипулятор. При этом машина является техникой двойного назначения ...

Фото: gorod.tomsk.ru

На вооружение Росгвардии поступит специальная водометная инженерная машина разграждения «Торнадо». Такая система может быть использована для подавления массовых беспорядков.

Замдиректора Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Ерыгин сообщил, что «Торнадо» включает в себя водометы, специальные средства для разгребания препятствий и манипулятор. При этом машина является техникой двойного назначения - она может использоваться не только для разгона демонстраций, но и для оказания помощи населению в чрезвычайных ситуациях.

Ерыгин отметил, что при разработке на базе «Торнадо» машины «Торнадо-1» был учтен опыт противодействия «цветным революциям».

«Сейчас мы внесли целый ряд изменений и работаем над «Торнадо-1». Учли в том числе и опыт коллег в других государствах при использовании машин подобного рода на примере противодействия «цветным революциям»», - заявил представитель Росгвардии, слова которого приводит Rambler News Service.

В ведомстве также сообщили, что сейчас разрабатывают не только колесную технику для перевозки личного состава, но и для решения специальных задач. Так, например, была продемонстрирована система акустического и речевого воздействия «Рупор» на базе УАЗ-31519. Система воспроизводит резкие звуки, фразу «Ваше собрание несанкционированно. Просьба разойтись» и предупреждение об использовании против манифестантов спецсредств.

Читайте также
Расходы бюджета на силовые ведомства вырастут до 2 трлн рублей
Экс-депутат Александр Хинштейн стал советником главы Росгвардии
Застреливший сослуживца боец Росгвардии признал свою вину и раскаялся
Сейчас на главной
рейдерство
Особенности национального бизнеса
Наше издание постоянно обращается к теме дольщиков и жилищного строительства. И это понятно – для людей, оказавшихся без обещанной крыши над головой, нет темы актуальнее и важнее. Мы рассказывали о махинациях компании «Маяк» в Екатеринбурге, касались и судьбы грандиозного проекта в Челябинске ...
Авторская колонка
Районы Подмосковья стонут городами...
Насильственная декларативная урбанизация подмосковных сел должна завершиться в первой половине семнадцатого года — юбилейного года Октябрьской революции
Николай Дижур
Горячие новости
Росгвардия готовится к разгону
На вооружение Росгвардии поступит специальная водометная инженерная машина разграждения «Торнадо» которая включает в себя водометы, специальные средства для разгребания препятствий и манипулятор. При этом машина является техникой двойного назначения ...
Горячие новости
Алексея Улюкаева сняли с должности главы Минэкономразвития
Глава государства Владимир Путин вечером 15 ноября подписал указ об освобождении от должности министра экономического развития Алексея Улюкаева. Министр уволен с формулировкой «в связи с утратой доверия»
Горячие новости
Парковка в Москве подорожает до 200 рублей в час
Департамент транспорта Москвы определился с новым тарифом на оплату парковки автомобилей. С 2 декабря текущего года тариф подорожает до 200 рублей в час. Чиновники объяснили подорожание необходимостью разгрузить парковочные места
Горячие новости
Видимость зарплат
Одна из учительниц рассказала журналистам, что в октябре ей выплатили зарплату в размере 40 рублей 60 копеек. Предыдущую выплату женщина получила в начале октября. Тогда ей перечислили 13 тысяч рублей в счет задержанной зарплаты за сентябрь
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

Авторская колонка
Борьба кланов нащупывает дно
Сейчас понесется: арест Улюкаева -блестящая операция, решительный поворот в борьбе с коррупцией, очищение «духовных скреп» от грязи и так далее. В сми уже началось. Только не надо быть наивными дурачками и воспринимать желаемое за действительное.
Гудков Геннадий
Горячие новости
Добить либералов во власти
Российские политики и бизнесмены разделились во мнениях по поводу резонансного задержания министра экономического развития Алексея Улюкаева по подозрению в вымогательстве взятки в особо крупом размере у госкомпании «Роснефть» с применением угроз
Горячие новости
Компания Apple в секретном режиме разрабатывает очки виртуальной реальности
Беспроводные очки виртуальной реальности будут обладать двумя встроенными на место линз дисплеями, которые, наподобие Google Glass, смогут воспроизводить видео и другую информацию
Горячие новости
С угрозами вымогал взятку у «Роснефти»
В ночь на вторник, 15 ноября, Следственный комитет задержал министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Высокопоставленного правительственного чиновника подозревают в вымогательстве взятки в крупном размере. Возбуждено уголовное дело
самогоноварение
Средний класс переходит на первач
Финская пресса отмечает бурный рост домашнего производства алкоголя в России. Спрос на самогонные аппараты растет на десятки процентов в год, рассказали иностранцам отечественные производители.
Горячие новости
Кремль отказался от досрочного проведения выборов президента России
Ранее сообщалось, что выборы президента России проведут не в марте 2018 года, а весной 2017 года. При этом в Кремле и Центризбиркоме неоднократно слухи о досрочных выборах опровергали
Горячие новости
У берегов Сирии разбился российский МиГ-29
В Средиземном море потерпел крушение российский истребитель МиГ-29. Военный самолет рухнул почти сразу же после взлета с авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», который несет службу у берегов Сирии
Горячие новости
Кемеровский курорт Шерегеш вошел в список лучших направлений для экстремального отдыха
Горнолыжный курорт Шерегеш вошел в список из пяти лучших направлений для экстремального отдыха. Список составлен экспертами сервиса Hotels.com
уголовный кодекс
Тюремный срок ограничат 15 годами
В России появится новая Концепция уголовно-правовой политики, на основании которой в дальнейшем будет усовершенствовано действующее законодательство. К примеру, эксперты предлагают сократить максимальный срок ответственности до 15 лет.
Горячие новости
Бьет - значит любит!
На рассмотрение депутатов Госдумы внесен законопроект об отмене уголовного наказания за побои в семье. Авторы документа предлагают декриминализовать побои, совершенные в отношении родственников. Документ изменяет 116-ю статью Уголовного кодекса (побои)
Горячие новости
Дома лучше
В КПРФ считают, что данный запрет должен распространяться на чиновников разных уровней, а также на работников, занимающих руководящие посты на государственных предприятиях и в компаниях, в уставных капиталах которых доля государства превышает 25%
Авторская колонка
Непродуманное законодательство делает адвокатов пособниками преступников, что особенно опасно по делам о коррупции и терроризме
Еще А.Ф. Кони писал, что адвокат не должен быть слугой своего клиента, его пособником уйти от заслуженной кары правосудия.
Трунов Игорь