Официальным символом Нового года выбран тамбовский волк
Тамбовский волк был выбран символом Нового года в связи с тем, что в текущем году столицей праздника будет Тамбов. Автором логотипа стала местная художница Ольга Соловьева. Изображение животного обрамляют снежинки
Официальным символом Нового года в России стал тамбовский волк. Автором логотипа стала местная художница Ольга Соловьева. Изображение животного обрамляют снежинки.
Тамбовский волк был выбран символом Нового года в связи с тем, что в текущем году столицей праздника будет Тамбов.
«Главный персонаж получился дружелюбным и по-настоящему зимним. Он улыбается, как бы приглашая туристов на многочисленные праздники в новогоднюю столицу», - сообщил представитель администрации Тамбовской области, слова которого приводит издание «Блокнот».
Предновогодние мероприятия стартуют в Тамбове 10 декабря. Тогда же около дворца спорта «Кристалл» откроют пятиметровую ледяную скульптуру волка. Помимо этого, тамбовский волк будет изображен на почтовых открытках.
В 2016 году главным городом России на период зимних праздников решено было сделать карельскую Сортавалу. В 2018 году новогодней столицей станет Ханты-Мансийск.
Традиция ежегодно выбирать новогоднюю столицу страны была заложена в 2012 году. Первым городом России, которому было присуждено такое звание, стала Казань.