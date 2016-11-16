Бывшего вице-губернатора Петербурга задержали по делу о мошенничестве
Правоохранительные органы задержали бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна в рамках расследования дела о мошенничестве при строительстве стадиона «Зенит-арена»
Правоохранительные органы задержали бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна в рамках расследования дела о мошенничестве при строительстве стадиона «Зенит-арена» на Крестовском острове. Чиновник был задержан в Москве.
По версии следствия, Марат Оганесян организовал перечисление 50 млн рублей в пользу организации «ТДМ» за установку видеотабло для стадиона. Эти деньги были похищены через фирмы-однодневки, а работы по установке так и не были выполнены.
Следствие намерено ходатайствовать о заключении бывшего чиновника под арест, сообщает ТАСС.
Марат Оганесян занимал пост вице-губернатора Санкт-Петербурга с марта 2013 по апрель 2015 года. В правительстве северной столицы он курировал вопросы строительства.