Верховный суд отказался прекращать дело «Кировлеса», отправив его на новое рассмотрение
«Президиум Верховного суда фактически отказался выполнять решение ЕСПЧ: они не прекратили дело, а отправили его на новое рассмотрение», - прокомментировал решение ВС РФ Алексей Навальный
Президиум Верховного суда РФ отменил приговор оппозиционеру Алексею Навальному и предпринимателю Петру Офицерову по делу о хищениях у компании «Кировлес». При этом суд, не смотря на вердикт Страсбургского суда по делу «Кировлеса», не стал прекращать дело, а всего лишь отправил его на новое рассмотрение.
«Приговор Ленинского районного суда города Кирова в отношении Навального Алексея Анатольевича и Офицерова Петра Юрьевича отменить, дело направить на новое рассмотрение в тот же суд для рассмотрение в новом составе суда»,- цитирует решение суда «Интерфакс».
«Президиум Верховного суда фактически отказался выполнять решение ЕСПЧ: они не прекратили дело, а отправили его на новое рассмотрение», - прокомментировал решение ВС РФ Алексей Навальный в своем Twitter.
Отметим, что пока по делу не вынесен новый приговор, Алексей Навальный снова имеет право баллотироваться на выборные должности, в том числе и в президенты.
Напомним, 23 февраля 2015 года Европейский суд по правам человека постановил, что российские суды признали Навального и Офицерова виновными в преступлении, состоявшем в совершении действий, неотличимых от законной предпринимательской деятельности. «Иными словами, было допущено произвольное толкование закона в нарушение прав обвиняемых», - говорилось в решении ЕСПЧ.
Страсбургский суд постановил, что российские власти обязаны выплатить Навальному и Офицерову в качестве компенсации в общей сложности более 80 тысяч евро.
Приговор по делу «Кировлеса» был вынесен 18 июля 2013 года Ленинским судом Кирова. Навального приговорили к 5 годам заключения, а Офицерова – к 4 годам.
Данный приговор спровоцировал стихийный митинг в поддержку Навального в центре Москвы. В разгар митинга стало известно, что Навального из-под стражи освободили под подписку о невыезде до вступления приговора в силу. Затем срок Навальному и Офицерову изменили на условный.