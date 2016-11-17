Отъезд вместо протеста
Как «крымский консенсус» влияет на социальные ориентации студенческой молодежи и что делает российское правительство для остановки «утечки мозгов»
Ожидаемая блокировка сети профессиональных контактов Linkedin является очередным шагом в регулировании интернета российским правительством (закон, предписывающих хранение личных данных на территории России; «Пакет Яровой», предписывающий, среди прочего, создание центра хранения данных, где будет содержаться трафик всех пользователей сроком до шести месяцев; блокировка интернет ресурсов, таких как GitHub, используемых программистами по всему миру). Данные меры вызывают крайне негативную реакцию специалистов в сфере IT, для которых свобода в работе с информацией является ключевой профессиональной ценностью. Также все это повышает желание молодых людей покинуть нашу страну.
Я был автором одного из разделов научно-исследовательской работы «Социальная ориентация студенческой молодежи и ее возможная протестная активность в новом избирательном цикле», выполненной по государственному заданию правительства РФ. Вот какие наблюдениями могу поделиться.
Политическое участие молодежи в деятельности парламентских партий не высоко. В основном оно носит формальный характер. Молодые люди не допускаются в органы власти. Исключением является разве что ЛДПР, однако качество привлекаемых этой партией молодых людей довольно низко (достаточно вспомнить Василия Власова, который стал самым молодым депутатом Государственной думы РФ за всю ее историю, он привлек внимание прессы тем, что не заработал ни рубля в 2015 году. Виктор Сысоев еще один образчик молодых людей рекрутируемых ЛДПР в политику. 21 летний новоиспеченный депутат Законодательного собрания Петербурга сказал, что не имеет политической программы и не знает чем будет заниматься в законодательном органе, куда его избрали). Либеральная оппозиция раздроблена, часть из нее не имеет легальных механизмов участия в выборах. Нарушения на выборах в Государственную думу в 2016 году, о которых сообщали СМИ, не вызвали недовольства общества, по сравнению с 2011 годом, в связи с тем, что оппозиционная коалиция того времени оказалась раздроблена «крымским консенсусом». Многие левые и националистические силы поддержали Владимира Путина в его решении присоединить Крым к РФ в 2014 году.
Заметным становится стремление молодых людей найти себя за пределами России. Одна из причин — это ухудшающееся экономическое положение. По официальным данным, количество эмигрировавших из России с 2012 по 2014 годы увеличилось с 123 000 до 309 000 человек. Правда, реальные показатели могут быть выше, поскольку многие предпочитают не рвать связей с родиной и не уведомлять власти.
Наблюдается рост граждан России, участвующих в лотерее на вид на жительство в США (зеленая карта): в период с 2012 по 2015 гг. с 160 00. до 265 тыс. человек. Также с 2010 по 2013 гг. на 50% увеличилось число граждан РФ получивших иммиграционные визы в Соединенное Королевство. Кроме того, с 2010 по 2014 г. на 25% возросло количество видов на жительство, выданных россиянам, в ЕС. За тот же период времени на треть увеличилось количество заявлений о получении гражданства от россиян в Израиле. Отмечается, что покидают страну либерально-ориентированные высокообразованные жители городов, обладающие квалификацией, которая позволяет им быть конкурентоспособными на мировом рынке труда.
Наиболее неприятным аспектом эмиграции является отток студентов и выпускников ВУЗов. Причины — низкие зарплаты молодых ученых, жилищные проблемы, низкое качество исследовательской инфраструктуры во многих ВУЗах и особенно НИИ, низкий престиж ученого, недостаточные меры государственной поддержки науки. В проекте бюджета на 2017 год предполагается снизить расходы а образование с нынешних 611 до 586 млрд руб. Нехватка высококвалифицированных научных руководителей вызывает желание многих студентов обучаться в аспирантуре за рубежом. Проведенный в 2015 году опрос студентов показал, что 39% из них рассматривают возможность покинуть страну после окончания учебы. Такие же результаты (39,2%) продемонстрировал опрос, проведенный коллективом, работавшим над нашим исследованием в 2016 году.
Для сдерживания «оттока мозгов» предпринимаются не только запретительные меры, такие как закрытие зарубежных фондов и обменных программ, но и позитивные шаги. В 2014 году президентом РФ Владимиром Путиным была запущена программа «Глобальное образование», которая предоставляет возможность гражданам России получить образование за рубежом. Кстати, в США поучиться за рубежом за счет федерального правительства могут только ветераны-инвалиды, иными словами, не многие страны могут похвастаться такими программами. Итак, за счет средств федерального бюджета РФ можно учиться в магистратуре, аспирантуре и ординатуре по следующим направлениям: наука, образование, медицина, инженерия, управление в социальной сфере. Первоначально ставилась цель выделить 1,5 тыс. грантов, но в связи с падением курса рубля и в условиях ограниченных ресурсов было принято решение сократить количество грантов до 718, увеличив размер гранта с 1,3 млн до 2,7 млн. рублей. Все расходы свыше 2,7 млн. несет сам участник.
Колебания курса валют также являются проблемой участника программы. По состоянию на март 2016 года за период реализации программы 153 человека стали победителями, 26 отказались от участия, 7 человек закончили обучение и вернулись в Россию. Среди победителей 36% выбрали направление подготовки «инженерные кадры», 27% «научные кадры», 14% «управленческие кадры в социальной сфере». Тройка лидеров по странам выглядит так: Соединенное Королевство – 48 человек, Австралия – 20 человек, США – 16 человек. Государство не гарантирует повышение рублевой стоимости гранта. По курсу на 3 ноября стоимость гранта $42 000, тогда как обучение в ведущих вузах, например, США обходится в $60 000, средние вузы требуют около $50 000. Например, я сам выиграл грант этой программы для учебы в аспирантуре в Университете Ратгерса, и смогу пройти обучение только потому, что этот университет готов оказать мне финансовую помощь. Также одним из важных условий участия в программе является требование отработать три года в России после завершения обучения, в противном случае требуется вернуть грант в троекратном размере.
Все эти факторы снижают интерес российских выпускников вузов к данной программе. Для ее успеха необходимо, во-первых, расширить перечень специальностей, во-вторых, повысить рублевую стоимость гранта, чтобы привести ее в соответствие с ценами на образовательные услуги в лучших вузах мира. При этом, очевидно, придется сократить количество самих грантов. В условиях жестких бюджетных ограничений выделение дополнительных ассигнований невозможно.
Автор - доцент Финансового университета при правительстве России