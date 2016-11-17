Медведеву в ответ на кофе «русиано» предложили переименовать эспрессо в «репрессо»
Пользователи социальных сетей активно обсуждают предложение премьер-министра Дмитрия Медведева переименовать кофе «американо» в «русиано», а владельцы некоторых кафе уже исполнили пожелание главы правительства и внесли коррективы в меню
Пользователи социальных сетей активно обсуждают предложение премьер-министра Дмитрия Медведева переименовать кофе «американо» в «русиано», а владельцы некоторых кафе уже исполнили пожелание главы правительства и внесли коррективы в меню.
Напомним, на встрече с белорусским коллегой Дмитрий Медведев заявил, что кофе «американо» звучит неполиткорректно и предложил переименовать его в «русиано».
Предложение премьера стало поводом для шуток в социальных сетях. Некоторые предположили, что таким образом, Россия решила «отомстить» за то, что Международный уголовный суд признал Россию агрессором.
« Международный уголовный суд признал Россию агрессором. Что делать будем? – А давайте переименуем «кофе американо» в «кофе русиано»», - пишет в Twitter пользователь с Владимир Терехов.
Некоторые шутят, что в отличие от «американо» кофе «русиано» - это эспрессо, дополнительно разбавленное водкой или разбавленное водой из-под крана вместо кипятка.
«Учитывая тщетность бытия и тяжесть текущего момента, предлагаю переименовать «эспрессо» в «депрессо», - сказал Дмитрий Медведев. И зарыдал», - пишет пользователь brooklynoir.
«А капучино вообще в купчино переименовать надо - я там родился, добавил премьер», - отметил пользователь OraclePigFuntik.
Пользователи также посоветовали российским политикам переименовать кофе эспрессо в «репрессо», а белорусским чиновникам не теряться и переименовать «американо» в «белоруссиано».
Между тем, некоторые российские заведения уже подхватили тренд и поменяли название кофе по совету премьера. Например, в Екатеринбурге в одном из баров появилось меню «Премьер» с политкорректными и патриотичными названиями. «Американо» в меню переименовали в «русиано», виски «Jack Daniels» - в «Жору Денисова», виски «American Honey» стал «Сладкой Россией», коктейль «Манхеттен» теперь носит название «Марьина Роща», а стейк «Нью-Йорк» стал «Воронежем».