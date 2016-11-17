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Общество
17 ноября 14:29

Медведеву в ответ на кофе «русиано» предложили переименовать эспрессо в «репрессо»

Пользователи социальных сетей активно обсуждают предложение премьер-министра Дмитрия Медведева переименовать кофе «американо» в «русиано», а владельцы некоторых кафе уже исполнили пожелание главы правительства и внесли коррективы в меню

Фото: Facebook/Saida Khatit

Пользователи социальных сетей активно обсуждают предложение премьер-министра Дмитрия Медведева переименовать кофе «американо» в «русиано», а владельцы некоторых кафе уже исполнили пожелание главы правительства и внесли коррективы в меню.

Напомним, на встрече с белорусским коллегой Дмитрий Медведев заявил, что кофе «американо» звучит неполиткорректно и предложил переименовать его в «русиано».

Предложение премьера стало поводом для шуток в социальных сетях. Некоторые предположили, что таким образом, Россия решила «отомстить» за то, что Международный уголовный суд признал Россию агрессором.

« Международный уголовный суд признал Россию агрессором. Что делать будем? – А давайте переименуем «кофе американо» в «кофе русиано»», - пишет в Twitter пользователь с Владимир Терехов.

Некоторые шутят, что в отличие от «американо» кофе «русиано» - это эспрессо, дополнительно разбавленное водкой или разбавленное водой из-под крана вместо кипятка.

«Учитывая тщетность бытия и тяжесть текущего момента, предлагаю переименовать «эспрессо» в «депрессо», - сказал Дмитрий Медведев. И зарыдал», - пишет пользователь brooklynoir.

«А капучино вообще в купчино переименовать надо - я там родился, добавил премьер», - отметил пользователь OraclePigFuntik.

Пользователи также посоветовали российским политикам переименовать кофе эспрессо в «репрессо», а белорусским чиновникам не теряться и переименовать «американо» в «белоруссиано».

Между тем, некоторые российские заведения уже подхватили тренд и поменяли название кофе по совету премьера. Например, в Екатеринбурге в одном из баров появилось меню «Премьер» с политкорректными и патриотичными названиями. «Американо» в меню переименовали в «русиано», виски «Jack Daniels» - в «Жору Денисова», виски «American Honey» стал «Сладкой Россией», коктейль «Манхеттен» теперь носит название «Марьина Роща», а стейк «Нью-Йорк»  стал «Воронежем».

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