Юридическая фирма Игоря Трунова откроет первый филиал в Челябинске
Президент НКО «Согласованная позиция» Алексей Севастьянов сообщил, что хотя Игоря Трунова и лишили адвокатского статуса, но он не утратил право заниматься юридической деятельностью и защищать интересы граждан
Юридическая фирма «Трунов, Айвар и партнеры» откроет свой первый филиал в регионах. Так, филиал в скором времени появится в Челябинске.
Президент НКО «Согласованная позиция» Алексей Севастьянов сообщил, что хотя Игоря Трунова и лишили адвокатского статуса, но он не утратил право заниматься юридической деятельностью и защищать интересы граждан.
Севастьянов рассказал «Интерфаксу», что в центре Челябинска открывается первый офис адвокатской конторы, а до конца этого года планируется появление еще одного филиала в Краснодарском крае.
Челябинский филиал будет работать в круглосуточном режиме
Напомним, двокатская палата Московской области 21 сентября лишила Игоря Трунова, который защищает интересы граждан по ряду резонансных дел, адвокатского статуса. Адвокатская палата усмотрела в действиях Трунова дисциплинарный поступок.
Сам юрист заявил, что статуса его лишили из-за критики адвокатской палаты и заявлений о коррупции в рядах адвокатов.