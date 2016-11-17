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17 ноября 15:54

Юридическая фирма Игоря Трунова откроет первый филиал в Челябинске

Президент НКО «Согласованная позиция» Алексей Севастьянов сообщил, что хотя Игоря Трунова и лишили адвокатского статуса, но он не утратил право заниматься юридической деятельностью и защищать интересы граждан

Юридическая фирма «Трунов, Айвар и партнеры» откроет свой первый филиал в регионах. Так, филиал в скором времени появится в Челябинске.

Президент НКО «Согласованная позиция» Алексей Севастьянов сообщил, что хотя Игоря Трунова и лишили адвокатского статуса, но он не утратил право заниматься юридической деятельностью и защищать интересы граждан.

Севастьянов рассказал «Интерфаксу», что в центре Челябинска открывается первый офис адвокатской конторы, а до конца этого года планируется появление еще одного филиала в Краснодарском крае.

Челябинский филиал будет работать в круглосуточном режиме

Напомним, двокатская палата Московской области 21 сентября лишила Игоря Трунова, который защищает интересы граждан по ряду резонансных дел, адвокатского статуса. Адвокатская палата усмотрела в действиях Трунова дисциплинарный поступок.

Сам юрист заявил, что статуса его лишили из-за критики адвокатской палаты и заявлений о коррупции в рядах адвокатов.

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