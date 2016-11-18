Суд отклонил иск матери погибшей в авиакатастрофе на Синае к страховой компании
Басманный суд Москвы отклонил иск жительницы Петербурга Валентины Аверкиной к компании «ВТБ страхование» о взыскании 105 тысяч долларов страховых выплат. Женщина потеряла в авиакатастрофе на Синае дочь и год не может добиться положенных ей выплат
Басманный суд Москвы отклонил иск жительницы Петербурга Валентины Аверкиной к компании «ВТБ страхование» о взыскании 105 тысяч долларов страховых выплат. Женщина потеряла в авиакатастрофе на Синайском полуострове единственную дочь и год не может добиться положенных ей выплат.
Позиция страховой компании в суде состояла в том, что страховой полис не покрывает случай гибели от теракта. В свою очередь представители потерпевшей настаивали на том, что версия теракта на борту самолета остается недоказанной, сообщает ТАСС.
Юрист Игорь Трунов, представляющий интересы Валентины Аверкиной, отметил, что родственникам погибших в авиакатастрофе другими страховыми компаниями выплачено около 48 млн рублей.
Представитель прокуратуры в суде поддержала позицию «ВТБ страхования», предложив истцам дождаться выводов следствия. Если причиной катастрофы Египте будет признан не теракт, то они могут обращаться за получением страховых выплат.
Игорь Трунов заявил, что намерен обжаловать приговор.
«То, что суд принял такое странное решение, - мы все в шоке. Этого суда не должно было быть! Естественно, что мы будем обжаловать, и естественно, что мы удивлены и недовольны. Мы не понимаем, на основании чего суд принял решение. Есть договор страхования, есть обязанность выплатить, есть свидетельство о смерти. Наступил страховой случай», - прокомментировал решение суда юрист.
Адвокат отметил, что данное решение может ударит по страховому бизнесу. «Зачем страховаться, если человек ничего получит?», - заявил Игорь Трунов.