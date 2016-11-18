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18 ноября 10:12

Москвич подал в суд на «Останкино» за «отупляющие население» телепрограммы

Житель Москвы подал судебный иск к телецентру «Останкино» с требованием выплаты компенсации морального вреда в размере миллиона рублей. Претензия гражданина к телецентру состоит в том, что программы, которые производит «Останкино», «отупляют население»

Житель Москвы подал судебный иск к телецентру «Останкино» с требованием выплаты компенсации морального вреда в размере миллиона рублей. Претензия гражданина к телецентру состоит в том, что программы, которые производит «Останкино», «отупляют население».

В своем иске Роман Масленников указал, что он постоянно смотрит телевизор и последние несколько лет «стал ощущать зависимость от ежедневного просмотра телевизионных передач».

Истец также отметил, что он в течение шести месяцев смотрел телевизор более двух часов в день. За это время уровень его интеллекта значительно упал, у него резко ухудшилась память.

Масленников считает, что его мыслительные процессы затормозились из-за избыточной информации, которая транслируется телевизором в виде рекламы, телешоу, новостей, сериалов.

Помимо выплаты компенсации за моральный ущерб москвич требует обязать «Останкино» информировать зрителей о причинении вреда здоровью путем просмотра телевизионных передач.

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