Власти Москвы признали, что платная парковка вводится ради сбора денег с граждан
Московские власти, которые стремительными темпами расширяют зону платной парковки в городе, уже перестали аргументировать свои намерения «многочисленными просьбами москвичей» и желанием улучшить ситуацию с дорожными пробками
Московские власти, которые стремительными темпами расширяют зону платной парковки в городе, уже перестали аргументировать свои намерения «многочисленными просьбами москвичей» и желанием улучшить ситуацию с дорожными пробками. Чиновники теперь прямо говорят, что зону платной парковки в очередной раз расширяют с целью пополнить городской бюджет.
В интернет попало письмо и.о. главы управы московского района Строгино Меркушина С.Е. от 26 октября 2016 года на имя муниципальных депутатов, в котором говорится о введении платной парковки на ряде улиц района, сообщает портал «Автовзгляд».
Напомним, в начале осени глава Департамента транспорта столицы Максим Ликсутов сообщил о введении платной парковки еще на 222 улицах города. В число «приговоренных» вошел и район Строгино.
Платные машиноместа появятся вдоль тротуаров Строгинского бульвара, где в настоящее время парковка вообще запрещена, чтобы не создавать препятствия для общественного транспорта.
Платной станет парковка и на улице Кулакова, на которой сейчас паркуются только местные жители, и на Таллинской улице, где особых пробок не наблюдается.
Примечательно, что ранее столичные чиновники очередное расширение зоны платой парковки пытались замаскировать забой о горожанах, то сейчас они уже не скрывают своей истинной цели.
Так, например, в письме главы управы Строгино так прямо и говорится, что платная парковка вводится «в целях увеличения объемов бюджетных ассигнований».