В Калужской области пройдет митинг в поддержку Дональда Трампа
В Обнинске Калужской области в субботу, 19 ноября, состоится первый в России пикет в поддержку Дональда Трампа, выигравшего выборы президента США. Мероприятие пройдет на Привокзальной площади города
В Обнинске Калужской области в субботу, 19 ноября, состоится первый в России пикет в поддержку Дональда Трампа, выигравшего выборы президента США.
Мероприятие пройдет на Привокзальной площади города. В заявке говорится о 40 участниках митинга, сообщает издание Znak.com.
Организаторы акции рассказали, что целью мероприятия является возможность «выражения надежды на улучшение российско-американских отношений».
Напомним, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп был избран президентом США в ходе выборов 8 ноября. Его избрание вызвало волну недовольства в США и многочисленные митинги против избрания Трампа.
В России, напротив, многие общественные и политические деятели выразили надежду на потепление в отношениях между странами, а также на снятие антироссийских санкций.