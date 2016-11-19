Писатели и журналисты выступили против введения государственной идеологии
Российские писатели и журналисты выступили против введения государственной идеологии. Соответствующее обращение к властям опубликовано на странице писателя Льва Тимофеева в Facebook
Российские писатели и журналисты выступили против введения государственной идеологии. Соответствующее обращение к властям опубликовано на странице писателя Льва Тимофеева в Facebook.
Письмо подписали писательница Людмила Улицкая, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич, писатель и режиссер Алексей Симонов, издатель Ирина Прохорова, писатели Владимир Войнович, Лев Рубинштейн, Анатолий Курчаткин, Виктор Есипов, журналист Александр Подрабинек.
«Промолчать - значит, признать поражение, покориться. Пока говорим, мы – сила», - отметил Лев Тимофеев и призвал всех желающих подписаться под обращением.
Поводом для обращения стал законопроект сенатора от Крыма Ольги Ковитиди об учреждении Дня верности присяге, который должен обеспечить единство всех народов России благодаря новой единой идеологии.
Идею сенатора Ковитиди поддержал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Депутат отметил, что первым шагом к созданию государственной идеологии станет закон о российской нации, который в настоящее время разрабатывается по поручению президента.
При этом политологи назвали идею о введении государственной идеологии противоречащей Конституции РФ. В основном законе сказано, что никакая идеология не может быть государственной или обязательной.
«Было бы наивно сомневаться: если в России будет установлена единая государственная идеология (национал-патриотическая или любая иная), то всякий другой взгляд будет считаться антигосударственным - со всеми репрессивными последствиями», - отметили писатели.
Авторы письма также отметили, что изменение статью 13 Конституции РФ по сути является государственным переворотом, а страна превратится в тоталитарное государство.