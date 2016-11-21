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Общество
21 ноября 00:06

Тюменский Роспотребнадзор забраковал книгу о Коньке-Горбунке. Она вредит детям

Проверяющие из отдела Управления Роспотребнадзора в городе Ишиме нашли в магазине книги, которые «не соответствуют требованиям закона». В список таких книг вошли сказки Ганса Христиана Андерсена и произведение Петра Ершова «Конек-Горбунок»

В Тюменской области один из местных книжных магазинов заподозрили в нарушении закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Проверяющие из отдела Управления Роспотребнадзора в городе Ишиме нашли в магазине книги, которые «не соответствуют требованиям закона». В список таких книг вошли сказки Ганса Христиана Андерсена и произведение Петра Ершова «Конек-Горбунок».

Директор магазина Татьяна Котлярова рассказала «Новой газете», что сотрудники Роспотребнадзора заявили, что в книжке про Конька-Горбунка нет информационного знака, указывающего, с какого возраста можно ее читать.

«Графического знака на ней действительно нет, но есть надпись «книжное литературно-художественное издание для детей среднего школьного возраста». А на сборнике Андерсена этот знак есть: «0+», что означает отсутствие возрастных ограничений, но проверяющие его не заметили», - рассказала Котлярова «Новой газете».

Проверяющие также подали иск в мировой суд, который принял жалобу в рассмотрению.

Владелица магазина считает, что судья плохо знает законы, так как ФЗ №436 «не распространяется на отношения в сфере оборота информационной продукции, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества».

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