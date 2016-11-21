Тюменский Роспотребнадзор забраковал книгу о Коньке-Горбунке. Она вредит детям
Проверяющие из отдела Управления Роспотребнадзора в городе Ишиме нашли в магазине книги, которые «не соответствуют требованиям закона». В список таких книг вошли сказки Ганса Христиана Андерсена и произведение Петра Ершова «Конек-Горбунок»
В Тюменской области один из местных книжных магазинов заподозрили в нарушении закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
Проверяющие из отдела Управления Роспотребнадзора в городе Ишиме нашли в магазине книги, которые «не соответствуют требованиям закона». В список таких книг вошли сказки Ганса Христиана Андерсена и произведение Петра Ершова «Конек-Горбунок».
Директор магазина Татьяна Котлярова рассказала «Новой газете», что сотрудники Роспотребнадзора заявили, что в книжке про Конька-Горбунка нет информационного знака, указывающего, с какого возраста можно ее читать.
«Графического знака на ней действительно нет, но есть надпись «книжное литературно-художественное издание для детей среднего школьного возраста». А на сборнике Андерсена этот знак есть: «0+», что означает отсутствие возрастных ограничений, но проверяющие его не заметили», - рассказала Котлярова «Новой газете».
Проверяющие также подали иск в мировой суд, который принял жалобу в рассмотрению.
Владелица магазина считает, что судья плохо знает законы, так как ФЗ №436 «не распространяется на отношения в сфере оборота информационной продукции, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества».