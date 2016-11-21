Михаил Трепашкин: «За этим стоят коррумпированные сотрудники в верхушке МВД»
8 ноября Рунет взорвала новость. «Бывший сотрудник аппарата Госдумы объявлен в розыск». На фоне условной борьбы с коррупцией сообщение смотрелось логично и даже отрадно для рядового обывателя. Речь шла о бывшем замглавы аппарата думского Комитета по природным ресурсам и природопользованию Антоне Вахонине. Не успев отсидеть за изнасилование, он покусился на «незаконный захват имущества на сумму около 1,5 млн долларов», сообщал, как всегда первым, «Коммерсантъ». В новость верилось - источник солидный, информацию всегда проверяет. Тем более что ее тиражировали почти 30 изданий, в том числе более чем солидные - РИА «Новости», Forbes, МК, Lenta.ru.
Транслировали ее и мы. Хотя какое-то ощущение недосказанности после прочтения материала в «Ъ» оставалось. Уж слишком странным, нереальным казался «наезд» недавнего ЗК на семейство бывшего сотрудника МВД. И мы решили поднять историю Антона Вахонина, чтобы посмотреть, насколько информация «Ъ» соответствует действительности. И результаты даже беглого расследования показали, что все обстоит с точностью до наоборот.
Найти контакты и связаться с адвокатом бывшего сотрудника аппарата Думы не составило труда. Разговор с Михаилом Трепашкиным вышел долгий и интересный. Нас удивили две вещи: почему ни «Коммерсантъ», ни другие СМИ не потрудились узнать точку зрения второй стороны (чего требует профэтика) и почему те, кому положено, забыли о необходимости борьбы с «оборотнями в погонах». Чему мы точно не удивились, так это тому, что закон в нашей стране, что дышло. И для коррумпированных сотрудников МВД вещь необязательная.
Итак, постараемся внести ясность в так называемое «дело Антона Вахонина», предоставив слово его адвокату Михаилу Трепашкину.
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- Михаил Иванович, ваш подзащитный, Антон Вахонин, объявлен в федеральный розыск в рамках уголовного дела. Заявители – его бывшие знакомые и партнеры. В чем, если кратко, суть конфликта?
- В 2013 году Антон Вахонин дал взаймы под расписку своему партнеру Александру Шеварову крупную сумму денег – 47 500 000 рублей, это порядка 1,5 млн USD по тогдашнему курсу. Было оговорено, что в случае задержки Шеваров погасит часть долга своей долей в объекте недвижимости, расположенном на улице Сретенка в Москве. Деньги Шеваров не вернул. Когда Антон предъявил претензии, Шеваровы заявили, что расписка фальшивая и что Вахонин якобы пытается незаконно отнять у пенсионера МВД эту собственность. С помощью целого ряда экспертиз, проведенных судом, было доказано, что Вахонин деньги все же давал и расписка была настоящая, и подпись с заверительной рукописной записью на ней стоит именно Шеварова. Есть соответствующее решение суда, вступившего в законную силу. Это если кратко.
- А теперь давайте поподробнее, потому что из текста наших коллег Вахонин представляется настоящим ястребом, накинувшимся на бедного милиционера-пенсионера…
- Про «бедного» я скажу чуть позже, с благосостоянием в этой семье все в порядке. Итак, заявитель по делу Вахонина – Шеваров Анатолий Филиппович, полковник МВД в запасе, уволившийся со службы в 2011 или 2012 году. Длительное время работал замначальника боевой подготовки Департамента кадров МВД РФ. Пост, как вы понимаете, высокий, позволяющий иметь многочисленные и очень нужные связи.
- Простите, а до этого случая его фамилия всплывала в каких-то делах?
- Да, в Перми, в Москве. Причем появлялась она в ситуациях, связанных с его сыном Александром, предпринимателем. Надо сказать, что Александр Шеваров дружил с братьями Вахониными. Это были друзья детства. Они вместе занимались дзюдо. Более того, братья помогли ему раскрутить бизнес. Вахонины быстро шли по бизнесу и должности. Илья Вахонин был замначальника управления в Счетной палате, а Антон – сотрудником аппарата Комитета ГД РФ. У них был бизнес, были пакеты акций в банке «Интелфинанс».
- Братья профессионально занимались банковским делом?
- Нет, там была своя управленческая команда. Но именно с банка начались их злоключения. К «Интелфинансу» проявили интерес сторонние лица. Тут-то и посыпались неприятности, о которых, кстати, много писали в свое время.
Что тогда произошло: эти люди захотели приобрести акции у Вахониных, но братья отказались. Они были уверены, что им ничего не угрожает. А та сторона, в свою очередь, пообещала их самоуверенность «подрубить». Дело, напомню, было в 2007 году. И через пару месяцев братья попали под то самое изнасилование, которое так смакуют и сегодня средства массовой информации. Хотя было – вдумайтесь! – 22 экспертизы, включая генетическую «по свежим следам», которые показали, что не было никакого изнасилования, но братьев осудили. А те люди – главный у них был некто Токарев – банк в итоге забрали и деньги вывели в Испанию. Вот так. Честно говоря, у меня нет никакого сомнения, что дело это было сфабриковано по указанию сверху.
- Но давайте все-таки про дело сегодняшнее, а о старом поговорим в другой раз, отдельно, со всеми именами, фамилиями…
- Да, так вот, пока братья отбывали наказание, Александр Шеваров решил присвоить их бизнес. Сегодня СМИ пишут, что, мол, претензии со стороны Вахонина появились «вдруг» после выхода из зоны. Это не так. Претензии друг к другу бывали неоднократно и раньше, это бизнес, у людей свои интересы, но наличие трений никогда не мешало им давать друг другу значительные суммы денег на разного рода проекты. Но на этот раз была совсем другая история. Пока Вахонины сидели, Шеваров-младший сдружился с другими предпринимателями, которые работали, скажем так, на грани закона. И вот, в феврале 2013 года Александр Шеваров просит у Вахонина в долг 50 миллионов рублей. Всего на месяц. Где-то в Калужской области у меня есть вариант, говорит он, я быстро сделаю проект и все вопросы закрою.
- Он показывал какие-то документы на этот проект Антону Вахонину?
- Нет, документов никто не показывал. И это, конечно, была ошибка Вахонина. Хотя она вполне объяснима – у них были очень доверительные отношения, они могли давать друг другу по 5-7 млн рублей просто так, на слово, что называется. Поймите, они знакомы-то со школы, 25 лет уже. Вахонин был успешный человек. Бизнес Александра Шеварова во многом был построен за счет денег Вахонина – потому что ни у него, ни у его отца, который в те годы занимал невысокие должности в МВД, свободных денег не было. Неудивительно, что у Вахонина с Шеваровым-младшим был общий бизнес. В частности, они сдавали то самое помещение на Сретенке. Доля Шеварова в нем составляла 1/3 и оценена в 12-14 миллионов рублей, а остальное – доля тети Вахонина, на пользование которой Антон имел доверенность.
- И что было в итоге? Вахонин дал в долг?
- Да. Антон решил удовлетворить просьбу Шеварова-младшего, посовещался с родителями, собрал деньги (потому что у него самого такой суммы в наличии не было), но не 50, а 47,5 миллионов беспроцентной ссуды.
Правда, на этот раз он взял расписку. И это было новым в их отношениях. Забегая вперед, скажу, что вокруг этой расписки и крутится вся нынешняя ситуация. Почему он решил взять расписку? Дело в том, что к тому моменту Вахонин знал, что за Шеваровым водится грех – время от времени он «кидает» даже своих друзей и близких. Причем на большие суммы денег. А люди садятся в тюрьму…
- Как это?
- Очень просто. Вот вам пример. С Шеваровым работал некий Кириллов, который как-то раз попросил у него 120 тысяч USD взаймы на покупку квартиры. Шеваров дал ему эту сумму, но не от своего имени, а от имени своего партнера Гасан-заде Асадулы-оглы. Кириллов купил квартиру, долг вернул, а Шеваров отдал ему расписку. Но это был не оригинал, а цветная ксерокопия! И после этого они подают на Кириллова в суд! Представляете? Экспертиза, естественно, устанавливает, что да, у Кириллова копия, а оригинал у Шеварова. С Кириллова сумму взыскали, и он, не дождавшись решения Апелляционной инстанции, умер от переживаний. Вот вам итог. Похожая история была и в Перми с неким гр. Куйдиным. Против него тоже возбудили дело, протежировал дело отец Шеварова, тогда еще действующий сотрудник МВД. И Кундина посадили на срок! То есть, они этим промышляли не раз.
- Страшные люди… А как они провернули свою махинацию здесь?
- Когда Вахонин, до передачи денег, спросил о гарантиях возврата, Шеваров ответил, что если не уложится в срок, то отдаст в счет погашения долга свою часть этого помещения на Сретенке. Но поскольку формально доля Шеварова записана на его отца, Анатолия Филипповича, то Вахонин поставил условием, чтобы расписку подписал именно Шеваров-старший.
Шеваров-младший согласился, сказав, что он заранее подготовит расписку на 47,5 млн. В свою очередь, Вахонин предупредил, что приедет не один, а с двумя свидетелями.
Собрав деньги, он пригласил двух человек, Ирину Каменеву и Евгения Волкова, назвал им адрес квартиры Шеваровых и попросил туда подъехать. И факт сбора денег, забора их из банковской ячейки, телефонные переговоры со свидетелями, факт прибытия свидетелей на место – все это подтверждено и строго задокументировано. Суды все проверяли не один раз…
- То есть, есть все доказательства того, что Вахонин со свидетелями приезжал в квартиру Шеваровых?
- Безусловно. Они приезжают, встречаются, заходят, их видит консьержка, они поднимаются на этаж. В квартире в тот момент был один отец Александра Шеварова, более никого. Расписка уже была готова, Вахонин расписывается, потом - свидетели. И, наконец, Вахонин предлагает расписаться Шеварову-старшему. Тот подходит к ним – а Вахонин со свидетелями сидели на кухне за столом – и со спины, положив руку на плечо Антону, пишет свои ФИО и ставит подпись. В квартире они пробыли 20-25 минут.
Почему я так подробно обо всем рассказываю? Позже Шеваров-старший заявил следователям, что свидетели никогда(!) у него в квартире не были. А их детальные описания его квартиры… так это они в бинокль из дома напротив смотрели. И его супруга говорила, что она была дома, хотя ее не было. Это была стопроцентная постановка. И подпись доверенности стоя из-за спины была ее частью. Чтобы потом было легче от нее отказаться.
- То есть Шеваровы сознательно шли на это, на подтасовки?
- И не только. Судите сами. 29 марта 2013 года, когда подошел срок возврата долга, Шеваров-младший ничего не вернул. Вахонин неоднократно направлял ему СМС, спрашивая, когда тот вернет долг. Шеваров не отвечал. И в то же время, совершенно неожиданно оба Шеваровых выехали в Мордовию к брату Антона, Илье Вахонину, который отбывал срок. Зачем? Как выяснилось чуть позже, они хотели уговорить Илью, чтобы он повлиял на Антона, чтобы тот не требовал деньги.
- А как же их туда, в зону, вот так запросто пустили, они же не родственники?
- Да вот это тоже загадка. Тут адвокаты и правозащитники иногда неделями добиваются разрешения, а этих просто так, сходу… В общем, они пришли к Илье и сказали: «Повлияй на брата, а не то сгниешь в тюрьме». Тот сказал, чтобы сами разбирались. Он с 2010 года был под стражей и ничего об этой сделке не знал. Я еще почему так акцентирую внимание на деталях, в том числе на этом визите, на смсках – потому что Шеваров говорит, что он вообще не знал, что есть какой-то долг… Их ложь опровергается многочисленными доказательствами, но СМИ отчего-то цитируют ложь Шеварова. В том числе и о якобы поддельной подписи.
- Что было дальше?
- Понимая, что ждать бесполезно, 15 июля 2013 года Антон подает заявление в Мещанский суд, который принимает меры обеспечительного характера. Было арестовано имущество – квартира на Краснопрудной, часть дома на Сретенке, дача в Мартемьяново (более гектара земли и многоэтажный особняк), гараж в Москве, автомашины, два земельных участка – точнее, дачи с многоэтажными домами и прислугой, дворником, кухаркой, домохозяйкой в Спасс-Деменске Калужской области … Такое же не каждый себе позволит! Вот вам и бедный пенсионер.
Первое заседание было назначено в августе 2013 года. Уже там стало ясно, что Шеваровы готовы на всё. На суде появились какие-то люди, которые сразу стали угрожать Вахонину и свидетелям, обещая посадить, если иск не будет отозван. Следующее заседание было назначено на середину октября. И именно в этот момент представитель Шеварова приносит бумагу, из которой следует, что 4 сентября 2013 года в отношении Вахонина было возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 159 УК РФ, мошенничество. Его обвиняли в том, что якобы он подделал расписку и хочет получить с Шеварова деньги. И принесли заключение 111-й криминалистической лаборатории Минобороны, где было написано, что подпись не Шеварова. Что интересно – экспертизу там делали по… ксерокопии, чего в принципе не должно было быть. Они просят приобщить к делу и результаты экспертизы, и постановление о возбуждении дела против Вахонина, о котором он, кстати, извещен не был. И просят передать оригинал расписки следователям, а гражданское дело по обращению Вахонина закрыть, чтобы все уже рассматривать в рамках открытого 4 сентября уголовного дела.
- Сильный ход…
- Сильный, но незаконный. Почему они на него пошли? Потому что полагали, что Шеваров-старший заранее договорится с нужными экспертами и следователями, используя свои связи. Тогда Вахонин буквально упросил судью не передавать расписку Шеваровым, потому что, был уверен, они ее обязательно подменят или уничтожат, приложив поддельную экспертизу. И надо сказать, судья прислушался к его аргументам, не отдал расписку и спрятал в сейф. Но та сторона не отступала: на следующий день приезжает следователь из УВД ЦАО Рассказова М.В. с постановлением на выемку и требует расписку. Но судья Алексей Городилов сказал, что завершит суд и отдаст ее только если иск будет отозван, что они имеют право провести свою экспертизу и отдадут документ только после завершения процесса.
Итак, судья назначает экспертизу почерка Шеварова-старшего, и образцы берутся в зале суда. Причем Вахонин просил провести эксперимент, чтобы Анатолий Филиппович расписался точно так же, стоя сзади, «через плечо», то есть в тех условиях, как он это делал в своей квартире, подписывая расписку. Но тот категорически отказался так писать, а сами экспериментальные образцы он заполнял 4 часа, представляете? Почему так долго? Чтобы буквы не были похожи на то, что было в оригинале. Причем экспертиза, которая проводилась потом по этим листикам, заполненным им в здании суда, пришла к выводу о том, что человек специально пытался видоизменить свой почерк. И это еще раз подтверждает его нечестность.
- То есть, экспертиза доказала, что оригинальную расписку подписывал Шеваров-старший?
- Да, ее проводили в Российском Федеральном центре судебных экспертиз при Минюсте России. Это государственная структура, мы думали, что к ней никто не имеет подхода и можно надеяться на объективность. Так и получилось. Эксперты показали совпадение на уровне 98%.
- А что Шеваровы? Согласились?
- Они стали проводить свои экспертизы, по копиям. Они думали, что продавят в суде свою точку зрения. Их следователи назначают экспертизу в соответствующем управлении УВД по ЦАО, будучи убежденными, что эксперт скажет, что подпись не Шеварова.
И вот на 1 ноября назначают очную ставку Вахонина с Шеваровым. Почему так быстро, всего через две недели после этого заседания суда? Как раз к этому моменту должны были подоспеть результаты «их» экспертизы, которая, как они полагали, даст необходимые результаты. И тогда, 1 ноября, Вахонина можно сразу после очной ставки и предъявления результатов экспертизы арестовать – соответствующие документы уже были заготовлены. Я просил перенести заседание на другой день, так как был занят в судебном процессе по другому делу. Мне категорически отказали, сославшись на указание начальника контрольно-методического управления Акжигитова, который сказал, что нужно срочно предъявить обвинение и направить дело в суд, а по его итогам Вахонина арестовать.
Поехать следователю для проведения следственных действий с участием Вахонина 1 ноября я не смог. Поэтому там присутствовал другой адвокат, Виктор Бородин. Во время заседания позвонил их эксперт, который сказал, что под распиской стоит… подпись Шеварова. Следователь аж закурила от переживаний – у них вся схема рухнула. И назначает исследование на полиграфе – и Шеварова, и Вахонина. Там тоже подтвердилось, что документ подписал именно Шеваров.
В общем забрать расписку из суда и сорвать гражданский процесс Шеваровы не смогли. Тогда они начали направлять жалобы, пытаясь как-то развернуть ситуацию в свою пользу. Пока мы ждали ответ из апелляционной инстанции, произошла интересная вещь. Это к вопросу об их методах. Раздается как-то звонок. Звонит бывший сотрудник центрального аппарата ФСБ некий Зайцев. Просит меня о встрече, я соглашаюсь, мы встречаемся и он предлагает мне… вообще отказаться от защиты Вахонина. Я не согласился, но поинтересовался, почему он ко мне обратился. Понимаешь, сказал он мне, я получил 100 тысяч долларов, чтобы порешать его дело по Мосгорсуду. Разумеется, в пользу Шеварова.
- Весомый аргумент…
- Ну да, не каждый устоит. Поэтому мы очень беспокоились насчет решения суда апелляционной инстанции. Тем более что проходило оно в несколько заседаний, снова вставал вопрос о наличии у Вахонина денег, мы их еще раз подтверждали, и так далее, и так далее.
- Шеваровы ничего не предпринимали?
- Ну как же! Они писали и публично заявляли в суде, что экспертизы, проведенные в том числе в экспертном центре при Минюсте, проплачены Вахониным. Они вообще позволяли себе невероятные вещи. Например, представитель Шеварова& Журавлев, да и сам Шеваров говорили, что два уголовника – Вахонин, сидевший за изнасилование и я, адвокат, сидевший за измену родине – хотят забрать единственное жилье у бедного ветерана боевых действий, пенсионера МВД Шеварова А.Ф., которое он получил по службе. Но Шеваров-старший не был реальным участником никаких боевых действий! Да, у него есть такое удостоверение, но он никуда из Москвы не выезжал и сделал его себе, пользуясь тем, что работал в кадрах. На Краснопрудной у него тоже было не единственное жилье, да он там и не жил, там проживали его родственники. На вопрос судьи, а как же быть с целым списком недвижимости, он смутился и ответил, что это все сына. Развалились и его утверждения насчет «неправильных» результатов экспертиз. В итоге 18 февраля 2015 года суд постановил: Шеваровы должны Вахонину деньги вернуть. Никаких изменений, дополнений с тех пор в решение внесено не было. Оно вступило в законную силу и есть исполнительное производство. Еще раз, специально для вас и других СМИ повторю: суд дал оценку всему тому, что сейчас звучит в прессе. Деньги брал, расписка настоящая, Шеваров должен вернуть долг.
- Ну теперь-то справедливость, или хотя бы закон, должны восторжествовать?
- Пока, к сожалению, не очевидно. Когда состоялось апелляционное определение Мосгорсуда – Зайцев, как мы понимаем, не сработал – к нам в руки совершенно случайно попала распечатка электронной переписки Александра Шеварова. Кто-то подкинул ее Вахонину. И выяснилось, что Шеваров, оказывается, хорошо знал замначальника того самого экспертного центра при Минюсте России Бочарова. И они вместе обсуждали, как можно подделать экспертизу в пользу Шеварова за счет подгонки определенных документов в качестве образцов! То есть Шеваров кричал, в том чисел через СМИ, что Вахонин проплатил итоги экспертизы, а сам видите, чем занимался. Это у нас подтверждается документально, документы мы предоставляли в УСБ, а также Агафьевой Н.И. из ГСУ ГУ МВД России по городу Москве и Савенкову А.Н. из Следственного департамента МВД России.
- Судя по всему, отцу удалось все-таки подтянуть свои связи?
- Да, Шеваров записался на прием к начальнику следственного департамента МВД Александру Савенкову и повторил всю версию, которую излагал в суде. И тот дал распоряжение начальнику ГСУ Наталье Агафьевой: не согласиться с мнением прокуратуры города по делу Вахонина, возобновить его и провести расследование. А известно, что у Шеварова в ГСУ со многими руководителями сложились хорошие отношения.
- Но ведь есть уже действующее решение гражданского суда? Каким образом тогда все это может заходить на «второй круг»?
- А Шеваров об этом документе не упоминает. Ни когда делает сообщения для СМИ, ни на& приеме у руководства МВД! Он просто вводит всех в заблуждение, не сообщая об уже имеющемся решении суда. Более того, он за время расследования дела в отношении Вахонина назанимал еще большее количество денег у других людей. По имеющейся у нас информации это более чем на 200 миллионов рублей. И этих людей он тоже «кинул». Сейчас дело о банкротстве Шеварова идет в арбитражном суде Калужской области, что можно легко проверить через Интернет.
Кроме того, они систематически, что в рамках гражданского дела, что в рамках уголовного дела приносят сомнительные заключения специалистов, которые затем опровергаются, но оценка правовая таким деяниям Шеварова не дана. В конце 2015 года они добились и провели очень некорректную экспертизу почерка Шеварова в ФСБ. Согласно этому заключение экспертов, подпись на расписке не его. Заключение это составлено очень странно, не по общепринятым методикам. Буквы надерганы неизвестно откуда и непонятно вообще, откуда они взяты. На мой взгляд, это говорит о том, что здесь есть определенная коррупционная составляющая, ибо такую грубую подгонку грамотный эксперт не будет делать.
- Давайте тогда посмотрим на ситуацию с другой стороны. Сегодня Антон Вахонин находится в розыске в рамках того же дела, по которому уже принято решение?
- Да. Добавились только два документа: упомянутая чуть ранее сомнительная экспертиза ФСБ против Вахонина и заключение уже 2016 года комиссии из 3-х самых известных в России экспертов по почерку, в том числе указавших на необъективность названной экспертизы ФСБ РФ. Заключение было в пользу Вахонина. Об этом Шеваров представителям СМИ умышленно не сказал. Всего экспертиз и заключений экспертов по делу было не менее 8. Например, проводилось технико-криминалистическое исследование – чтобы проверить, что раньше нанесено на расписке, подпись или машинописный текст. Она подтвердила, что сначала был машинописный текст, а потом появилась подпись Шеварова.
На мой взгляд, здесь налицо полный, как говорят, беспредел. Во-первых, идет гражданский суд. Ну дождитесь решения, потом проводите проверку. Нет, они хотели сорвать суд и, думаю, подменить расписку. Второе: для возбуждения дела необходима доследственная проверка. Её проводят формально и с нарушением установленных законом процедур. И третье, совершенно очевидно, что указание и таком срочном возбуждении уголовного дела идет «сверху».
Следователи трижды прекращают уголовное дело за отсутствием события преступления, эти решения 3 раза отменяют, назначают новых следователей. А те не знают, что делать – свидетелей обвинения со стороны Шеварова нет, никаких доказательств вины Вахонина нет, а наоборот, присутствуют все доказательства невиновности. Но на них давит начальство. Из ГСУ, Агафьева и контрольно-методический отдел, от Савенкова, Даньшина (Следственный департамент МВД России). Это все знакомые Шеварова-старшего.
- А если, допустим, сегодня Вахонина задержат на улице? Может, надо было самому прийти и расставить точки над i? Он же абсолютно чист!
- Если его задержат, то приведут к следователю, следователь допросит, предъявит обвинение в том, что он совершил покушение на мошенничество. Ведь есть указание сверху… А оно, выходит, важнее закона. Человека надо дожать. И я думаю, что Антон не выходит на контакт еще и потому, что они и сегодня могут по беспределу все сфабриковать и человека арестовать. Подозрения о фабрикациях появились у нас еще летом. Объясню почему. В июле-августе этого года мне приходит вызов. Датирован он 21 июля. При этом нас вызывают на… 7-е июля! Та же история повторяется в августе. То есть это делается специально, чтобы показать, мол, Вахонин уклонялся от явок к следователю и следует объявить человека в розыск. В начале сентября мы поехали в УВД искать следователя Чугункова, который направлял нам эти «задники». Приехали в УВД – нам говорят, что Чугунков не работает у них (уволился), кто ведет дело – неизвестно. Внутрь, естественно, не пускают, чтобы пройтись по кабинетам. Поехали в прокуратуру ЦАО, записались на личный прием, хотим понять, что происходит-то! Ответа нет, прокуратура тоже разбирается до сих пор. А потом мы вдруг получаем информацию, что, оказывается, 31 августа, в связи с неявкой, после всех этих манипуляций, объявили Вахонина в розыск. И теперь они, на основании документа, что он скрывается, поставят вопрос перед судом о мере пресечения несмотря на наличие решения суда, вступившего в законную силу. В моей практике были такие случаи. При том, замечу, что у Вахонина не было с 21 октября 2013 года даже подписки и невыезде. Ему надоело обивать пороги следственного отдела на протяжении 3-х лет, после чего он плюнул на все и уехал с семьей на отдых. А как только отъехал, пошли вызовы.
- То есть можно рассматривать ситуацию таким образом, что задача – найти и посадить Вахонина. Ну и потом что-нибудь с ним сделать…
- Все возможно. Но знаете, в этой ситуации меня больше всего коробит другое. Шеваров все свои махинации – подлоги, обман, «кидняки», неуплату налогов и т.п. – делает с молчаливого одобрения Савенкова и Агафьевой. Они же так и пишут, что все это не имеет никакого отношения к делу. Даже для экспертизы был взят образец подписи в паспорте многолетней давности, а не свежие расписки, данные им другим людям уже когда шло дело Вахонина. Мы спросили: почему? Нам ответили просто и вполне определенно: Шеваров не может быть одновременно заявителем и обвиняемым.
- Можно ли говорить, что сегодня Антон Вахонин не выходит на контакт просто потому, что, понимая степень коррумпированности части сотрудников правоохранительных и иных органов, ведущих его дело, он просто боится за свою жизнь?
- Да, потому что как только Шеваровым удастся получить главный козырь, расписку, с ней обязательно что-то сделают. Вполне вероятно, что, используя свои связи, они уже могли ее подменить в материалах дела.
- При каких условиях Антон Вахонин может раскрыться и добиться прекращения этой вакханалии?
- Первый шаг – ходатайство о проведении межведомственной почерковедческой экспертизы. Потому что появилась сомнительная экспертиза ФСБ. Хотя, вы сами понимаете, вообще непонятно, зачем привлекать специалистов этого ведомства к делу, которое ясно как божий день. Второй шаг - отменить постановление о привлечении обвиняемого в связи с отсутствием вины. Мы уже подали жалобы в суд и в прокуратуру. Ждем результатов. Третий – отменить розыск. У него же нет даже подписки, он вообще может ехать куда хочет.
- Можно как-то кратко определить, кто стоит за «делом Вахонина»?
- Мы имеем дело с организованной группой, которые занимаются заказными делами и связаны с верхушкой МВД. В нашем деле мы столкнулись со связями Шеварова в Следственном департаменте МВД России. Степень участия исполнителей в этом деле, естественно, разная. Лично у Агафьевой, на мой взгляд, особого интереса нет. Она просто исполняет полученное сверху указание от Савенкова. Исполняет рьяно, не обращая внимания на нестыковки законодательного плана. Я считаю, что это дело яркий пример коррупционности и двойных стандартов в работе следственных органов МВД России. Тем более что, отмечу еще раз, само дело трижды прекращалось с формулировкой «за отсутствием события преступления» и законность этого решения проверена и официально подтверждена первым зампрокурора г.Москвы Александром Козловым.
- И напоследок еще вопрос: кто-то из СМИ с вами связывался, перед тем как пошел вал неверной информации и особенно из «Коммерсанта»?
- Мне позвонил журналист этого издания, г-н Трифонов, и спросил, а правда ли, что Вахонин объявлен в розыск. Я ответил, что как это не удивительно, но есть такое постановление и не потому, что он злодей или в отношении него есть мера пресечения. И я пояснил ему всю ситуацию, рассказав, что дело «липовое», что все, что говорит Шеваров, уже опровергнуто в рамках гражданского дела. Однако получилось так, что, по неизвестным причинам, публикация в «Коммерсанте» практически полностью соответствует заявлениям Шеварова, которые он писал в прокуратуру еще до прекращения уголовного дела в отношении Вахонина А.А. за отсутствием события преступления.
- Понятно. Вы пытались связаться с журналистом после выхода статьи?
- Нет, мы решили пойти официальным путем. Сейчас собираем пакет документов и направим его в суд.
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После разговора с адвокатом меня неотступно преследовала пара нехитрых мыслей. Одна – обращенная к себе и к коллегам по профессии. Ребята (и вы, уважаемые «золотые перья» «Коммерса»!), не забывайте про принцип объективности и про силу слова. Оно способно ломать жизнь. И вы, увы, своим словом это сделали. В ближайшее время г.Трепашкин обещал нам всем пресс-конференцию. Где адвокат покажет и предоставит все документы, судебные решения, аудиозаписи… Впрочем, он и без прессухи готов это сделать, в чем мы и убедились, выйдя от него с увесистой пачкой ксерокопированных материалов.
И вторая мысль, точнее, обращение к сотрудникам правоохранительных, надзорных и иных органов. Граждане! Сейчас самый момент доказать, что вы все-таки охраняете ПРАВО, а не преступников в погонах. Мы понимаем, что Улюкаев, зам Тулеева, глава СУ СК по Кузбассу – это все масштабно и, наверное, здорово. Вот только нас, жителей страны это никак не касается. А когда полицейский нарушает закон и чувствует себя безнаказанным, потому что его защищают – причем от закона! – коллеги, и по его вине ты можешь остаться, в лучшем случае, нищим, а то и загреметь за решетку – вот это касается каждого из нас. На примере «дела Вахонина» мы видим, что полицейский чиновник ставит свой шкурный и глубоко материальный интерес выше закона. И мы хотим совершенно официально задать вопрос генеральному прокурору России Юрию Чайке, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву: что у нас в стране выше – закрепленные и обязательные нормы ПРАВА или персональные желания сотрудников правоохранительных органов? У кого приоритет, у Конституции, УК, ГПК РФ или у тех, кто на них наплевал? Потому что спросить «а что лично вы делаете для соблюдения законности в стране», не услышав ответа на первый вопрос, как-то не получается.