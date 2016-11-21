Власти Москвы разработают для горожан памятку по борьбе с зимней хандрой
Московские власти помогут жителям столицы преодолеть осенне-зимнюю хандру с помощью специальной памятки. Депутаты Мосгордумы рассмотрят этот вопрос на одном из заседаний профильной комиссии городского парламента и с экспертами
Московские власти помогут жителям столицы преодолеть осенне-зимнюю хандру с помощью специальной памятки. Депутаты Мосгордумы рассмотрят этот вопрос на одном из заседаний профильной комиссии городского парламента и с экспертами.
«Зима – это смена настроения, слабая освещенность, иногда слякоть. В таких условиях многие люди сталкиваются с этим, чувствуют подавленность», - заявил член комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Мосгордумы Леонид Зюганов, слова которого приводит портал m24.ru.
Депутаты предлагают разработать комплекс общих рекомендаций о том, как подготовиться к этому сложному периоду, как поднять себе настроение и в каких случаях необходимо обратиться за квалифицированной помощью.
Отметим, что согласно опросу, проведенному центром ВЦИОМ, осень действительно наводит многих россиян на негативные мысли и отрицательно сказывается на работоспособности. У 30% респондентов слово осень ассоциируется исключительно с плохой погодой и грязью, а 14% опрошенных признались, что впадают в депрессию в это время года.