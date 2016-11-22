Жители поселка Боголюбово выступили против запуска завода по производству презервативов
Жители поселка Боголюбово Владимирской области выступили против запуска на местном предприятии производства контрацептивов. Местные, в частности, недовольны тем, что на упаковке презервативов будет написано слово «бог» при указании места изготовления
Жители поселка Боголюбово Владимирской области выступили против запуска на местном предприятии производства контрацептивов. Местные, в частности, недовольны тем, что на упаковке презервативов будет написано слово «бог» при указании места изготовления.
Верующие боголюбовцы написали письмо, в котором выступают против строительства предприятия по производству контрацептивов, на имя руководства страны, патриарха Кириллу, губернатора Владимирской области, а также прокуратура.
«Мы выражаем решительный протест против запуска в Боголюбово предприятия по производству противозачаточных средств, памперсов и прочих изделий личной гигиены», - говорится в письме жителей поселка.
Верующие считают, что Боголюбово является святым, сакральным местом, которое не может быть связано с производством «изделий для удовлетворения греховных плотских потребностей».
В своем письме они также выражают недовольство нейтральной позицией, которую заняла в вопросе появления нового производства Владимирская епархия.
Наладить производство контрацептивов планирует компания «КИТ», которая изготавливает медицинские маски, бахилы и шапочки. В апреле 2015 года предприятие начало выпуск презервативов Torex премиум-класса. Также компания выпускает более дешевый вариант для предохранения под названием «Гладиатор».
По данным портала «ПроВладимир», на территории бывшего кирпичного завода в Боголюбово запустит новое предприятие завод «Бергус», управляющим партнером которого является гендиректор владимирской компании «КИТ». Новое предприятие уже в начале следующего года займется выпуском презервативов марки Torex и "Гладиатор", а также детских подгузников под брендом «Леля» и лейкопластырей.