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Авторская колонка
22 ноября 19:21
Ларин Александр

Журналист и литератор. Автор книг, рассказов и эссе.

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Патриоты, крепче любите наше государство!

Наверное, я все-таки не патриот.

То есть, патриот, конечно, но какой-то такой, хреновый.

Столько ведь всяких поводов важных случается, чтобы погордиться своим Отечеством – а у меня никакого возгорания не происходит, какая-то в этом высоком чувстве атрофия.

Думал, возраст (чтоб его!) напирает, из-за него всё – но, похоже, не в этом дело. Вон, мои сверстнички, даже и постарше кто, от патриотизма прямо звереют... Вчера, например, один такой чуть ли не с объятиями ко мне. Говорит: «Лидер-то наш, оказывается, с японцем уже на ты, вот тебе и изоляция эта дутая... Мы их еще не так сделаем!»

Я, понятно, его поддержал, говорю: «Здорово!», но сам чувствую, как фальшивлю. Нету былого задора в душе, как требуется для истинного патриота.

И избрание Трампа, признаться, как-то вяло воспринял, не прочувствовал всю выгодность этого всерадостного события для нашего населения.

Что же это, думаю, со мной происходит? Всегда такой заводной по этой части был, и на демонстрациях в молодости громче всех орал, а теперь явно выдохся.

Проверил свой патриотизм на прошлом – тут все вроде в порядке. Думаю о Пушкине, Лермонтове с его странной любовью к Отчизне, Маршале Жукове, Гагарине – патриотизм просто зашкаливает. До мурашек, до слез. А как только перехожу к современности – ни черта. Словно не тут я рос, учился, дружил, любил – все чужое стало.

Даже самые наши великие достижения не будоражат – ни Газпром, ни Роснефть, ни оружейная сила... Был, правда, с Крымом всплеск, но и это быстро опало.

Ну и, как водится в таких случаях, вместо того чтобы в себе корни этого бесчувствия искать – начал всё на власть валить.

Думаю: где-то они явно недорабатывают, чтобы таких вот сникших патриотов в тонусе держать…

Надо еще, думаю, посмотреть, как у них самих с этим делом. Прикидываться патриотами и они, небось, мастера, вещь весьма выгодная…

От нас-то слепой любви к Отечеству требуют, – а сами, наверно, даже место на кладбище себе за бугром присматривают, подальше от милого предела…

Где их патриотические плакаты, лозунги, политзанятия? Все это как-то неактивно, робко, без внятной руководящей линии…

И тут вспомнил про Призывы ЦК КПСС к советскому народу. Ведь было же когда-то и такое! Вынешь из почтового ящика газету, а в ней Призывы, словно гостинцы к празднику, красуются… Кого там только ни призывали: и рабочих, и ученых, и спортсменов: выше знамя, крепче ряды, больше стали, угля, научных открытий… И к каждому классу, слою, прослойке свое словечко проникновенное находится. Ну, кроме разве что всяких там злобных отщепенцев.

Прочтешь все до последнего строчки – и такая радость патриотическая тебя охватывает: тут ведь еще и выходные длинные впереди, гулянка, выпивон, девушки... Как же не порадоваться за нашу советскую родину!?

Вот бы, думаю, это дело возобновить. Это же так здорово было бы – словно в юность свою времен Брежнева и Суслова снова окунуться. Коли жить начинал с призывами, то и заканчивать надо под эту канонаду.

И до того это меня лирически тронуло, что тут же сел и набросал в той же боевой советской стилистике с десяток таких тезисов. Как раз про этот наш патриотизм.

Патриоты! Крепче любите наше родное государство! Громче доносите свои взгляды на митингах и политшоу!

Давайте решительный отпор всяким инакомыслящим и иностранным агентам. Долой любую непатриотическую критику, антигосударственный скепсис и иронию!

Патриотическое воспитание – в школы, детские сады и ясли!

Спортивным фанатам – государственный статус!

Да здравствует патриотизм ­ – надежный оплот нашей власти! Ну и так далее.

Пушкиных да настоящих Толстых нам, пожалуй, уже не сотворить, но какую-то твердую, как кулак, идеологию возвращать все же надо. Ну, хотя бы для истинных патриотов.

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