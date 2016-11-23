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23 ноября 00:18

Российский военный пожаловался на увольнение из-за отказа ехать воевать на Донбасс

Старший сержант 536-й отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады войсковой части 10544 сообщил правозащитникам, что его уволили со службы с нарушениями его прав по контракту

Российский военнослужащий сообщил об увольнении из-за отказа ехать воевать на юго-восток Украины. Он написал соответствующую жалобу в Совет по правам человека при президенте России.

Старший сержант 536-й отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады войсковой части 10544 в Мурманской области Владимир Марчуков сообщил правозащитникам, что 10 ноября его уволили со службы с нарушениями его прав по контракту.

По словам Марчукова, в конце января 2015 года контрактников его бригады вызвали в камбуз части 10544, где подполковник Рустам Санжапов якобы пригрозил подчиненным увольнением при отказе ехать воевать на Донбасс. Несколько человек сразу отказались, остальные 56 отправились в поселок Спутник под Мурманском, где располагается 61-я отдельная Киркенесская краснознаменная бригада морской пехоты.

Там военнослужащие прошли боевую переподготовку со сменой военных специальностей. Марчуков получил матросскую должность стрелка.

Затем к ним прибыл заместитель по воспитательной работе части 10544 подполковник Вячеслав Оканев, который напомнил военным о необходимости командировки на Украину и не исключил «варианта перехода на территорию Донецкой и Луганской областей для оказания там непосредственной помощи», сообщает РБК.

Марчуков от поездки на Донбасс отказался, после чего был уволен.  В Минобороны РФ заверили, что сержант Марчуков многократно привлекался к дисциплинарной ответственности за грубые нарушения дисциплины, а в конце прошлого года и вовсе был пойман в нетрезвом виде за рулем.

Сержант, напротив, заявляет, что приказ о его увольнении является незаконным и напрямую связан с отказом ехать на Донбасс.

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Российский военный пожаловался на увольнение из-за отказа ехать воевать на Донбасс
Старший сержант 536-й отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады войсковой части 10544 сообщил правозащитникам, что его уволили со службы с нарушениями его прав по контракту
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