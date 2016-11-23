Российский военный пожаловался на увольнение из-за отказа ехать воевать на Донбасс
Старший сержант 536-й отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады войсковой части 10544 сообщил правозащитникам, что его уволили со службы с нарушениями его прав по контракту
Российский военнослужащий сообщил об увольнении из-за отказа ехать воевать на юго-восток Украины. Он написал соответствующую жалобу в Совет по правам человека при президенте России.
Старший сержант 536-й отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады войсковой части 10544 в Мурманской области Владимир Марчуков сообщил правозащитникам, что 10 ноября его уволили со службы с нарушениями его прав по контракту.
По словам Марчукова, в конце января 2015 года контрактников его бригады вызвали в камбуз части 10544, где подполковник Рустам Санжапов якобы пригрозил подчиненным увольнением при отказе ехать воевать на Донбасс. Несколько человек сразу отказались, остальные 56 отправились в поселок Спутник под Мурманском, где располагается 61-я отдельная Киркенесская краснознаменная бригада морской пехоты.
Там военнослужащие прошли боевую переподготовку со сменой военных специальностей. Марчуков получил матросскую должность стрелка.
Затем к ним прибыл заместитель по воспитательной работе части 10544 подполковник Вячеслав Оканев, который напомнил военным о необходимости командировки на Украину и не исключил «варианта перехода на территорию Донецкой и Луганской областей для оказания там непосредственной помощи», сообщает РБК.
Марчуков от поездки на Донбасс отказался, после чего был уволен. В Минобороны РФ заверили, что сержант Марчуков многократно привлекался к дисциплинарной ответственности за грубые нарушения дисциплины, а в конце прошлого года и вовсе был пойман в нетрезвом виде за рулем.
Сержант, напротив, заявляет, что приказ о его увольнении является незаконным и напрямую связан с отказом ехать на Донбасс.