Республику Коми, Чукотку и Магаданскую область признали самыми пьющими регионами
Среди российских регионов самыми непьющими оказались Чечня, Ингушетия и Дагестан. Самый высокий уровень потребления алкоголя зафиксирован в республике Коми, Чукотском автономном округе и Магаданской области
Среди российских регионов самыми непьющими оказались Чечня, Ингушетия и Дагестан. Самый высокий уровень потребления алкоголя зафиксирован в республике Коми, Чукотском автономном округе и Магаданской области.
«Национальный рейтинг трезвости субъектов РФ – 2016» составлен экспертами федерального проекта «Трезвая Россия» и Экспертно-аналитического центра при Общественной палате России.
В рейтинге трезвости Москва заняла 28 место из 85, а вот Московская область оказалась на 56 месте.
Отметим, что в прошлом году тройка самых «трезвых» регионов выглядела также, как и сейчас (Чечня, Ингушетия, Дагестан), а вот самыми пьющими были Еврейская автономная область, Ненецкий АО и Магаданская область.
Уровень «трезвости» субъекта вывели, используя данные за 2015 год из открытых источников и статистики ведомств по каждому региону. Эксперты учитывали показатель числа умерших в целом и умерших от отравления алкоголем; численности больных, состоящих на учете с диагнозом алкоголизм и алкогольные психозы; числу преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, сообщают «Известия».
Также принимались во внимание объемы продаж алкоголя и число правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции.