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23 ноября 12:33

Роспотребнадзор объявил о начале сезонной эпидемии гриппа

По словам главного санитарного врача РФ, количество находок вируса гриппа каждую неделю увеличивается. «Буквально еще две-три недели, и мы будем видеть совсем другую картину по заболеваемости», - отметила Попова

Фото: ptzgovorit.ru

В России началась сезонная эпидемия гриппа. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам главного санитарного врача РФ, количество находок вируса гриппа каждую неделю увеличивается. «Буквально еще две-три недели, и мы будем видеть совсем другую картину по заболеваемости», - отметила Попова, слова которой приводит «Интерфакс».

Ранее санитарное ведомство рекомендовало работодателям начинать измерять температуру сотрудников, чтобы избежать повальной заболеваемости во время зимнего сезона гриппа.

Отметим, что в России традиционно пик заболеваемости гриппом приходится на январь-февраль.

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