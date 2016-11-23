Роспотребнадзор объявил о начале сезонной эпидемии гриппа
По словам главного санитарного врача РФ, количество находок вируса гриппа каждую неделю увеличивается. «Буквально еще две-три недели, и мы будем видеть совсем другую картину по заболеваемости», - отметила Попова
Фото: ptzgovorit.ru
В России началась сезонная эпидемия гриппа. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По словам главного санитарного врача РФ, количество находок вируса гриппа каждую неделю увеличивается. «Буквально еще две-три недели, и мы будем видеть совсем другую картину по заболеваемости», - отметила Попова, слова которой приводит «Интерфакс».
Ранее санитарное ведомство рекомендовало работодателям начинать измерять температуру сотрудников, чтобы избежать повальной заболеваемости во время зимнего сезона гриппа.
Отметим, что в России традиционно пик заболеваемости гриппом приходится на январь-февраль.