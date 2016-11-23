Алексей Навальный подаст иск против судьи по делу «Кировлеса»
Оппозиционер Алексей Навальный намерен подать иск против судьи Ленинского районного суда Кировской области Сергея Блинова, который вынес ему обвинительный приговор по делу о хищениях в «Кировлесе»
Оппозиционер Алексей Навальный намерен подать иск против судьи Ленинского районного суда Кировской области Сергея Блинова, который вынес ему обвинительный приговор по делу о хищениях в «Кировлесе».
Навальный сообщил, что поводом для подачи иска стало нарушение Блиновым статьи «Вынесение заведомо неправосудного приговора». Оппозиционер при этом ссылается на решение Европейского суда по правам человека, который признал неправомерным приговор Навальному и Петру Офицерову.
Ранее на основании вердикта Страсбургского суда Верховный суд РФ отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение.
«Черным по белому написало ЕСПЧ (а ВС с этим соглашается): имело место произвольное и неправомерное толкование уголовного права», – пояснил Навальный.
Навальный также подаст жалобу на апелляционный состав по делу «Кировлеса».
В феврале Европейский суд по правам человека постановил, что Алексей Навальный и предприниматель Петр Офицеров осуждены за преступление, состоящее в совершении действий, которые неотличимы от законной предпринимательской деятельности. ЕСПЧ постановил выплатить Навальному и Офицерову компенсацию в размере 80 тысяч евро. Россия подала апелляцию на это решение, но она была отклонена.