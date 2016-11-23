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Сергей Ильин
23 ноября 15:57

Как не попасть на счетчик

Поверка счетчиков воды обязательна для всех, но делать ее надо с умом

Отбоя нажиться на нашей юридической безграмотности или беспомощности не сосчитать. Особенно в сфере строительства и ЖКХ. Способов залезть в карман гражданина РФ предостаточно. Есть явочно-силовые методы – это ежегодное и никак не объяснимое повышение тарифов государством или, скажем, сбор на капитальный ремонт. Можно облегчить ваш кошелек и по-другому – заставить заменить водосчетчики. Пользуясь вашим незнанием, надо оно вам или нет, можно или лучше позже? «Общая газета»  решила помочь себе и вам, расставив точки над «i».

В последнее время не только москвичей, но и жителей других городов, вновь накрыл вал телефонных звонков с требованием заменить счетчик воды (как минимум, провести поверку), а в их почтовых ящиках появились листовки соответствующего содержания. Так, жители Благовещенска обнаружили в почтовых ящиках извещение от «Единой городской службы по учету водоснабжения». «Уважаемый абонент, - говорилось в ней, - нужно срочно проверить приборы учета или в соответствии с законодательством возможны карательные меры». Проверку предлагалось провести в некоем Центре стандартизации, причем жители должны были сами нести туда водосчетчики. В Омске на телефоны звонят люди, представляющиеся сотрудниками Водоканала, и требуют срочно заменить приборы в связи с выходом срока поверки. На отказы хамят и угрожают некими наказаниями.

В Москве аферисты маскируются даже под ГБУ «Жилищник». К примеру, в Северном Измайлово, они рассылают такие «красивые» извещения на бланке организации.

Порой эти люди действуют более изощренно. Например, в районе Отрадное, опять же под маркой ГБУ «Жилищник» этого района, к жителям приходил некий поверщик со «специальным» аппаратом, сделанным из пластикового ящика для инструментов. По результатам «поверки» счетчиков он выдавал на бланке некой ООО «СтройГрупп» свидетельство о поверке с просроченным на 2(!) года штампом. Как оказалось впоследствии, по странному стечению обстоятельств, визитки афериста лежали в… помещении этого отделения ГБУ. Видимо, работал в паре с его сотрудниками. Впрочем, это сейчас не наша тема, а повод для работы правоохранителей. Главное – запомните три золотых правила: первое – не ведитесь на рекламу в подъезде и звонки, кем бы ни представлялись звонившие, хоть сотрудниками сантехнического управления Администрации Президента и лично Владимира Владимировича; второе – различайте поверку и замену счетчика, помните, что менять счетчик нужно только если он не работает; и третье – поверка счетчиков проводится на месте. Снимать и везти его куда-то не надо. Если от вас требуют этого – смело прощайтесь, перед вами жулики.

Итак, переходим теперь к основному вопросу, надо ли проводить поверку счетчиков воды и как. Особенно обращаем внимание москвичей, поскольку некоторое время назад в этом вопросе возникла неразбериха. Обратимся к документам.

До декабря 2012 года в столице действовал документ, касающийся порядка обслуживания, установки и обслуживания приборов учета воды. Назывался он постановление Правительства Москвы от 10.02.2004 №77-ПП, которое устанавливало обязательные сроки поверки счетчиков горячей и холодной воды. Согласно утвержденному ранее Порядку, предусматривался межповерочный интервал для приборов учета холодной воды не менее 5 лет, для приборов учета горячей воды — не менее 4 лет. Этот документ имел законную силу с 2004 по 2012 год, а потом Правительство Москвы его отменило – постановлением №831-ПП от 26.12.2012 г. И пользователям сразу стало непонятно – законно ли требование периодических поверок и каким документом руководствуются контролирующие организации? Аферисты типа тех, о ком мы рассказали выше, звонили, листовки рассовывали, а понимания и ясности у народонаселения не было.

Почему было принято постановление №831? Потому что Прокуратура установила, что «Постановление Правительства Москвы от 10.02.2004 №77-ПП в части установления сроков поверочных интервалов для приборов учета холодной и горячей воды не соответствует действующему законодательству. В целях устранения нарушения законодательства Правительством Москвы принято постановление от 26.12.2012 №831-ПП, предусматривающее внесение изменений в постановление №77-ПП, в том числе об отмене ранее установленных сроков межповерочных интервалов приборов учета воды». Это – прямое разъяснение замгенпрокурора Александра Буксмана.

И правда, компании, которые навязывали услуги ДО истечения поверочного интервала, стали наказывать. Но – внимание! – саму поверку это постановление не отменяло. Просто контроль за состоянием приборов учета (и не только воды) был возложен на самих жителей.

Значит ли это, что обратить внимание на счетчик той же воды надо только тогда, когда он сломается? Нет. В постановлении Правительства РФ №354 от 6 мая 2011 года есть норма, которая обязывает жителей проводить поверку счетчика. Читаем статьи. Статья 34: «Потребитель обязан: …обеспечивать проведение поверок установленных за счет потребителя коллективных (общедомовых), индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета в сроки, установленные технической документацией на прибор учета…».  И еще одна важная статья, 81(п.12) « Прибор учета считается вышедшим из строя в случаях: … истечения межповерочного интервала поверки приборов учета». То есть если у вас истек межповерочный срок, то вам, конечно, никакие штрафы не грозят, но управляющая компания будет начислять вам платежи по усредненным нормативам, а не по показаниям. А это уже могут быть другие деньги…

И возникает вопрос: а как контролировать этот межповерочный период, чтоб не пропустить его и провести поверку, заплатив за это несколько сотен рублей? Очень просто: открываете паспорт на установленный в квартире счетчик и находите рекомендации по поверкам от производителя. Они будут такими же, как и в отмененном постановлении. Так, в отечественных моделях водомеров указано, что прибор учета горячей воды может функционировать без проверки 4 года, а холодной – 6 лет. Если же установлена импортная дорогая модель, то там межповерочный интервал может составлять даже больше 10 лет.

А если у вас нет документов или вы вселились в квартиру с уже установленными счетчиками? Тогда вопрос должна контролировать управляющая компания.  Дело в том, что сразу после монтажа приборов учета потребитель приносит туда акт ввода устройства в эксплуатацию, а также весь комплект технической документации к прибору. Среди документов – и акт монтажа с датой, и технический паспорт с рекомендациями производителя. На основании этих сведений управляющая компания и будет информировать владельца о том, что наступил срок проверки. То есть, все идет по той же схеме, как когда вы устанавливаете электросчетчик на даче. Установили – и пошли с его паспортом в МОЭСК.

Кстати,  с 15 сентября жителей столицы о приближении срока поверки счетчика будет предупреждать «Мосробот». Извещение будет приходить за месяц до «времени Ч». Получать рассылку будут те пользователи, у которых в личном кабинете на столичном портале госуслуг (pgu.mos.ru) или городских мобильных приложениях указан код плательщика. Уточнить сроки поверки счётчика также можно на странице внесения показаний воды на московском портале госуслуг. Процедуру проводят аккредитованные организации. После проведения поверки необходимо предоставить свидетельство и акт в управляющую компанию, чтобы в дальнейшем счета за потребление воды выставлялись корректно. Если поверка не будет произведена вовремя, пользователь не сможет передавать показания счётчиков, а значит, будет вынужден платить за потребление воды по общедомовым показателям.

И никаких звонков и листовок!

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