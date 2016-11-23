Как герой-одиночка Сталину за прадеда отомстил
Житель Томска установил имена сталинских палачей, убивших его прадеда. Денис Карагодин провел собственное расследование и теперь собирается привлечь к уголовной ответственности всех, кто был причастен к расстрелу — от исполнителей до членов сталинского политбюро и самого Иосифа Сталина. Эту инициативу можно считать историческим событием с серьезными политическими последствиями.
34-летний Денис Карагодин из Томска. Запомните это имя. Если однажды в России восторжествует десталинизация, это произойдет не столько благодаря политикам и публицистам, сколько таким, с большой буквы, Гражданам и патриотам, как он. Героям-одиночкам, которые однажды дали себе слово найти убийц своих родных и сдержали его.
Денис сумел добиться того, чего не добивался никто ни в Советском Союзе, ни в постсоветской России. За четыре года он провел собственное расследование и установил имена всех, кто принимал участие в фальсификации обвинения, аресте и расстреле фигурантов так называемого "Харбинского дела", в числе которых оказался и его прадед — крестьянин Степан Иванович Карагодин. В этом списке – вся цепочка, более 20 человек от инициаторов "Большого террора" в Кремле до палачей в Томске, а также те, кого Денис называет соучастниками --например, водители "черных воронков".
Несмотря на все сложности, связанные с обращениями в ФСБ, Денис смог собрать уникальное количество документов и в ноябре получить главный – акт о приведении Томским горотделом НКВД в исполнение приговора, по которому было расстреляно сразу 36 человек. Сейчас на сайте Карагодина опубликованы все документы, подписи, фамилии, фотографии.
Когда в 2012 году он поставил себе эту цель, в успех не верил никто. Теперь никто не верит в успех второй части проекта расследования. Денис хочет, чтобы в отношении двух десятков человек — от Сталина до исполнителя приговора — было возбуждено уголовное дело по обвинению в массовом убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Карагодин утверждает, что вся юридическая база собрана, детали проработаны.
Здесь кто-то горько усмехнется, а кто-то покрутит пальцем у виска. Типа, узнал имена убийц прадеда – молодец, но кем надо быть, чтобы надеяться с помощью государства официально признать уголовником человека, которому в этом государстве собираются памятники ставить?
Отвечу: для этого надо быть упорным парнем с не испорченными советским воспитанием мозгами, четко отдающим себе отчет в том, что и зачем он делает.
Правнук расстрелянного крестьянина Карагодина понимает, кто и по каким причинам ему откажет. Но, во-первых, он справедливо считает, что время на его стороне. Во-вторых, Денис знает: его пример уже воодушевил многих, кто хотел узнать правду о трагедии своей семьи, но не верил, что это возможно. А значит, его иск против исполнителей убийств на местах и организаторов в Кремле будет точно не последним. Представьте на секунду, что примеру Дениса последовали десятки, сотни, тысячи людей по всей России.
О десталинизации и политической ответственности Сталина говорили многие. Но никому до сих пор не приходило в голову преследовать сталинское государство с Уголовным кодексом в руках, через личное расследование и личный иск по поводу смерти члена семьи. То, что такой способ ответа на вопрос о "хорошем или плохом Сталине" предложил умный парень из поколения нулевых – особенно символично, и лично мне прибавляет веры в человечество. История правнука Карагодина – блестящий сюжет для блокбастера "Как герой-одиночка Сталину за прадеда отомстил". Сюжет о подлинном патриотизме. Уверен, Министерство культуры не пожалеет денег на грант.