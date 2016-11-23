Меню
Шотландские виски меняют прописки
Авторская колонка
23 ноября 20:53
Кучер Станислав

Российский журналист, публицист, общественный деятель, член Президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека

Все авторы

Как герой-одиночка Сталину за прадеда отомстил

Житель Томска установил имена сталинских палачей, убивших его прадеда. Денис Карагодин провел собственное расследование и теперь собирается привлечь к уголовной ответственности всех, кто был причастен к расстрелу — от исполнителей до членов сталинского политбюро и самого Иосифа Сталина. Эту инициативу можно считать историческим событием с серьезными политическими последствиями.

34-летний Денис Карагодин из Томска. Запомните это имя. Если однажды в России восторжествует десталинизация, это произойдет не столько благодаря политикам и публицистам, сколько таким, с большой буквы, Гражданам и патриотам, как он. Героям-одиночкам, которые однажды дали себе слово найти убийц своих родных и сдержали его.

Денис сумел добиться того, чего не добивался никто ни в Советском Союзе, ни в постсоветской России. За четыре года он провел собственное расследование и установил имена всех, кто принимал участие в фальсификации обвинения, аресте и расстреле фигурантов так называемого "Харбинского дела", в числе которых оказался и его прадед — крестьянин Степан Иванович Карагодин. В этом списке – вся цепочка, более 20 человек от инициаторов "Большого террора" в Кремле до палачей в Томске, а также те, кого Денис называет соучастниками --например, водители "черных воронков".

Несмотря на все сложности, связанные с обращениями в ФСБ, Денис смог собрать уникальное количество документов и в ноябре получить главный – акт о приведении Томским горотделом НКВД в исполнение приговора, по которому было расстреляно сразу 36 человек. Сейчас на сайте Карагодина опубликованы все документы, подписи, фамилии, фотографии.

Когда в 2012 году он поставил себе эту цель, в успех не верил никто. Теперь никто не верит в успех второй части проекта расследования. Денис хочет, чтобы в отношении двух десятков человек — от Сталина до исполнителя приговора — было возбуждено уголовное дело по обвинению в массовом убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Карагодин утверждает, что вся юридическая база собрана, детали проработаны.

Здесь кто-то горько усмехнется, а кто-то покрутит пальцем у виска. Типа, узнал имена убийц прадеда – молодец, но кем надо быть, чтобы надеяться с помощью государства официально признать уголовником человека, которому в этом государстве собираются памятники ставить?

Отвечу: для этого надо быть упорным парнем с не испорченными советским воспитанием мозгами, четко отдающим себе отчет в том, что и зачем он делает.

Правнук расстрелянного крестьянина Карагодина понимает, кто и по каким причинам ему откажет. Но, во-первых, он справедливо считает, что время на его стороне. Во-вторых, Денис знает: его пример уже воодушевил многих, кто хотел узнать правду о трагедии своей семьи, но не верил, что это возможно. А значит, его иск против исполнителей убийств на местах и организаторов в Кремле будет точно не последним. Представьте на секунду, что примеру Дениса последовали десятки, сотни, тысячи людей по всей России.

О десталинизации и политической ответственности Сталина говорили многие. Но никому до сих пор не приходило в голову преследовать сталинское государство с Уголовным кодексом в руках, через личное расследование и личный иск по поводу смерти члена семьи. То, что такой способ ответа на вопрос о "хорошем или плохом Сталине" предложил умный парень из поколения нулевых – особенно символично, и лично мне прибавляет веры в человечество. История правнука Карагодина – блестящий сюжет для блокбастера "Как герой-одиночка Сталину за прадеда отомстил". Сюжет о подлинном патриотизме. Уверен, Министерство культуры не пожалеет денег на грант.

Сейчас на главной
Авторская колонка
Как герой-одиночка Сталину за прадеда отомстил
Житель Томска установил имена сталинских палачей, убивших его прадеда. Денис Карагодин провел собственное расследование и теперь собирается привлечь к уголовной ответственности всех, кто был причастен к расстрелу ...
Кучер Станислав
Горячие новости
ФАС уличила в картельном сговоре поставщиков техники для ГАС «Выборы»
Федеральная антимонопольная служба России заподозрила в картельном сговоре поставщиков системных блоков для автоматизированной системы «Выборы». По данному факту возбуждено дело ...
ЖКХ
Как не попасть на счетчик
Известно, что желающих нажиться на нашей юридической безграмотности или беспомощности хоть пред пруди. Особенно в сфере строительства и ЖКХ. Способов залезть в карман гражданина РФ предостаточно. Один из них – заставить заменить водосчетчики ...
Горячие новости
Алексей Навальный подаст иск против судьи по делу «Кировлеса»
Оппозиционер Алексей Навальный намерен подать иск против судьи Ленинского районного суда Кировской области Сергея Блинова, который вынес ему обвинительный приговор по делу о хищениях в «Кировлесе»
Горячие новости
Пенсионный фонд опроверг слухи о повышении пенсионного возраста в 2019 году
Пенсионный возраст в России начнут постепенно повышать в 2019 году. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на презентацию главы Пенсионного фонда. Эксперты предлагают повышать пенсионный возраст по три месяца в год
Авторская колонка
По личной команде Путина в Московскую область ввели нацгвардию...
В Московской области потребовалось личное вмешательство Президента России для обеспечения законности оборота бытовых отходов, деятельности полигонов ТБО и сохранности государственного лесного фонда!
Николай Дижур
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

Горячие новости
Роспотребнадзор объявил о начале сезонной эпидемии гриппа
По словам главного санитарного врача РФ, количество находок вируса гриппа каждую неделю увеличивается. «Буквально еще две-три недели, и мы будем видеть совсем другую картину по заболеваемости», - отметила Попова
Горячие новости
Чукотка и Коми стали самыми пьющими регионами
Среди российских регионов самыми непьющими оказались Чечня, Ингушетия и Дагестан. Самый высокий уровень потребления алкоголя зафиксирован в республике Коми, Чукотском автономном округе и Магаданской области
Горячие новости
В Киеве задержали главу правления банка «Траст»
Председатель совета директоров банка «Траст» Илья Юров задержан в аэропорту Киева «Борисполь». Напомним, что «Траст» в настоящее время находится на санации. Глава банка в связи с финансовыми трудностями организации решил в Россию не возвращаться
Адвокатура
«Конёк» Маркса
В конце 90-х - начале «нулевых» имя Брюса Маркса гремело на пространстве бывшего СССР. Американский адвокат представлял интересы клиентов в громких процессах, фигурантами которых были, в том числе, молодые (тогда) российские и украинские олигархи и компании ...
Горячие новости
Реконструкция «Лужников» к ЧМ-2018 обойдется в 409 млн долларов
Реконструкция спортивной арены «Лужники» началась в 2014 году, за допэмиссию акций спорткомплекса мэрия Москвы заплатила 2,3 млрд рублей. Завершить ремонтные работы планируется к концу текущего года
Горячие новости
Российский военный пожаловался на увольнение из-за отказа ехать воевать на Донбасс
Старший сержант 536-й отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады войсковой части 10544 сообщил правозащитникам, что его уволили со службы с нарушениями его прав по контракту
Авторская колонка
Патриоты, крепче любите наше государство!
Наверное, я все-таки не патриот. То есть, патриот, конечно, но какой-то такой, хреновый. Столько ведь всяких поводов важных случается, чтобы погордиться своим Отечеством – а у меня никакого возгорания не происходит, какая-то в этом высоком чувстве атрофия.
Ларин Александр
Горячие новости
Затянем пояса еще туже
Российские власти не только не планируют отменять продовольственное эмбарго, но и собираются продлевать его как можно дольше. Об этом сообщил президент Владимир Путин, выступая на «Форуме действий», организованном Общероссийским народным фронтом
Горячие новости
Россия пока не купила права на показ матчей ЧМ-2018 из-за слишком высокой цены
Россия пока не приобрела права на трансляцию матчей домашнего чемпионата мира по футболу, который стартует в июне 2018 года. Причинная тому – слишком завышенная стоимость трансляции
Авторская колонка
В столице Подмосковья запретили соглосованный митинг
И покатилась репрессивная машина по городам и весям Московской области на практике реализуя первый принцип губернатора Воробьева - Житель всегда прав. Власть работает для каждого человека, уделяет внимание всем, кто в этом нуждается.
Николай Дижур
Горячие новости
Жители Боголюбово выступили против завода презервативов
Жители поселка Боголюбово Владимирской области выступили против запуска на местном предприятии производства контрацептивов. Местные, в частности, недовольны тем, что на упаковке презервативов будет написано слово «бог» при указании места изготовления
Горячие новости
Футболисты «Ростова» предложили игрокам «Баварии» сыграть в шапках-ушанках
Футбольный клуб «Ростов» предложил футболистам немецкой «Баварии» сыграть в предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов в шапках-ушанках. Футболисты «Баварии» приняли предложение ростовчан