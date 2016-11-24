Сенатор предложил увольнять судей после трех «неправильных» приговоров
Сенатор и бывший министр труда предлагает увольнять судей, если принятые ими решения были отменены вышестоящей инстанцией три раза. Соответствующий законопроект сенатор уже внес на рассмотрение Госдумы
Совет Федерации предложил расширить перечень оснований для досрочного прекращения полномочий судей.
Так, сенатор и бывший министр труда Сергей Калашников предлагает увольнять судей, если принятые ими решения были отменены вышестоящей инстанцией три раза. Соответствующий законопроект сенатор уже внес на рассмотрение Госдумы.
Калашников отметил, что принятие «неправильных» приговоров отрицательно влияет на авторитет судебной власти.
Данная инициатива не распространяется на решения судов присяжных или иные судебные решения, принимаемые коллегиально. Речь идет только о единоличных решениях того или иного судьи.
Принятие этой нормы закона повлечет за собой изменения системы статистических показателей деятельности судов в части введения показателя количества отмененных решений вышестоящими судами как положительной оценки их деятельности.
Сейчас в законодательстве фактически отсутствует механизм для увольнения судьи, чьи приговоры были неоднократно отменены вышестоящими инстанциями.
«Но если судья один, второй, третий раз выносит решения, которые потом отменяются, то, извините, такого судью надо гнать поганой метлой», - отметил сенатор в беседе с РБК.