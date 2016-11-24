Власти Москвы отснимут серию сюжетов о поддержке гражданами платной парковки
Отметим, что глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов неоднократно заявлял о том, что на платных парковках, в том числе и в спальных районах, настаивают сами горожане. В реальности же москвичи выходят на митинги с требованием отменить платную парковку
Московские власти в связи с очередным расширением зоны платной парковки и повышением тарифов на ее оплату готовят промо-акцию под названием «Москвичи просят платную парковку».
Отметим, что глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов неоднократно заявлял о том, что на платных парковках, в том числе и в спальных районах, настаивают сами горожане. В реальности же москвичи выходят на митинги с требованием отменить платную парковку и отправить в отставку г-на Ликсутова.
Судя по всему, в подтверждение своей версии о «москвичах, которые просят ввести плату за парковку в своих районах», столичные власти решили отснять серию сюжетов на эту тему.
Блогер по ником anna-nik0laeva сообщила, что фальшивый сериал, судя по всему, будут снимать с участием проплаченных актеров.
«Начать планируют с Нагатинского района. Радостная массовка из общественных советников, злобных и активных бабок, продажных мундепов и прочих зависимых, бюджетных граждан постарается за нас рассказать, как нужно и полезно платить за парковку в собственном дворе», - пишет блогер.