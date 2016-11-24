Госдума отложила рассмотрение закона о лишении прав за три нарушения ПДД в год
Госдума отложила рассмотрение законопроекта, согласно которому водителей смогут лишать водительских прав за систематического нарушение ПДД. Народные избранники отметили, что этот документ требует полноценного обсуждения, и принимать его в спешке нельзя
Госдума отложила рассмотрение законопроекта, согласно которому водителей смогут лишать водительских прав за систематического нарушение ПДД. Народные избранники отметили, что этот документ требует полноценного обсуждения, и принимать его в спешке нельзя.
«Законопроект коснется миллионов автомобилистов, а не только отморозков. Под удар могут попасть перевозчики, которые полжизни проводят за рулем, это их хлеб, было бы разумнее перенести его на следующий год», – сообщил первый зампред комитета Госдумы по законодательству Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).
Ко второму чтению планируется подготовить поправки, согласно которым из списка нарушений будут исключены непропуск пешеходов, поворот налево и разворот там, где это запрещено, а превышение скорости будет повышено с 40 км/ч до 60 км/ч.
«Зачастую знаки противоречат разметке, мы так полстраны лишим прав», – заявил депутат, слова которого приводит РБК.
Напомним, данный законопроект предполагает лишение прав на срок от одного года до полутора лет тех водителей, которые за год получили три и более административных наказания за нарушение правил дорожного движения.
В документе идет речь о таких нарушениях ПДД как превышение скорости более чем на 40 км в час, проезд на красный свет, пересечение железной дороги при закрытом шлагбауме или при запрещающем знаке светофора, нарушение правил проезда перекрестков, разворот и движение задним ходом там, где это запрещено, выезд на встречную полосу или трамвайные пути, а также поворот налево или разворот там, где это запрещено дорожными знаками или разметкой.