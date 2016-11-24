Меню
Происшествия
Кто последует вслед за Хорошавиным, Гайзером и Белых?
Общество
24 ноября 15:42

Госдума отложила рассмотрение закона о лишении прав за три нарушения ПДД в год

Госдума отложила рассмотрение законопроекта, согласно которому водителей смогут лишать водительских прав за систематического нарушение ПДД. Народные избранники отметили, что этот документ требует полноценного обсуждения, и принимать его в спешке нельзя

Фото: kolyma.ru

Госдума отложила рассмотрение законопроекта, согласно которому водителей смогут лишать водительских прав за систематического нарушение ПДД. Народные избранники отметили, что этот документ требует полноценного обсуждения, и принимать его в спешке нельзя.

«Законопроект коснется миллионов автомобилистов, а не только отморозков. Под удар могут попасть перевозчики, которые полжизни проводят за рулем, это их хлеб, было бы разумнее перенести его на следующий год», – сообщил первый зампред комитета Госдумы по законодательству Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).

Ко второму чтению планируется подготовить поправки, согласно которым из списка нарушений будут исключены непропуск пешеходов, поворот налево и разворот там, где это запрещено, а превышение скорости будет повышено с 40 км/ч до 60 км/ч.

«Зачастую знаки противоречат разметке, мы так полстраны лишим прав», – заявил депутат, слова которого приводит РБК.

Напомним, данный законопроект предполагает лишение прав на срок от одного года до полутора лет тех водителей, которые за год получили три и более административных наказания за нарушение правил дорожного движения.

В документе идет речь о таких нарушениях ПДД как превышение скорости более чем на 40 км в час, проезд на красный свет, пересечение железной дороги при закрытом шлагбауме или при запрещающем знаке светофора, нарушение правил проезда перекрестков, разворот и движение задним ходом там, где это запрещено, выезд на встречную полосу или трамвайные пути, а также поворот налево или разворот там, где это запрещено дорожными знаками или разметкой.

Читайте также
ГИБДД проверят видеозапись гонки чеченских боксеров по Москве с нарушением ПДД
Правительство одобрило штраф за опасное вождение в размере 5 тысяч рублей
Россиян будут лишать водительских прав за оставление детей в машине
Сейчас на главной
Горячие новости
Мы так полстраны лишим прав
Госдума отложила рассмотрение законопроекта, согласно которому водителей смогут лишать водительских прав за систематического нарушение ПДД. Народные избранники отметили, что этот документ требует полноценного обсуждения, и принимать его в спешке нельзя
платные дороги
Платные дороги 2.0
Хотя отдельные платные участки были в стране и до этого, впервые на уровне руководства страны о платных дорогах заговорили 12 лет назад, в 2004 г. Интересно вспомнить некоторые цитаты: тогдашний министр Игорь Левитин, например, сказал, что первыми «будут направления от Москвы в сторону Белоруссии ...
Горячие новости
К избирательной кампании Путина привлекут блогеров с большим числом подписчиков
Новая команда первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко считает, что работа с аудиторией в интернете повысит явку на выборах и привлечет тех избирателей, которые ранее проявляли равнодушие к политике
Горячие новости
Все что нажито непосильным трудом
Высокий суд Англии и Уэльса постановит изъять все имущество главы российского НПО «Космос» Андрея Чернякова, обвиняемого в хищении более 11 млрд рублей у «Банка Москвы». Арест наложен на два автомобиля, детскую машину Ferrari, мотоцикл, несколько телевизоров ...
Горячие новости
Власти готовят серию сюжетов о любви москвичей к платной парковке
Отметим, что глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов неоднократно заявлял о том, что на платных парковках, в том числе и в спальных районах, настаивают сами горожане. В реальности же москвичи выходят на митинги с требованием отменить платную парковку
Московская область
«Нет» диктатуре Воробьева!
Николай Дижур заслуженно пользуется репутацией системного раздражителя подмосковной администрации. Он постоянно и жестко выступает против тотальных нарушений российских законов, глобальной коррупции, кумовства и информационной вакханалии, которые стали фирменным стилем Правительства Московской области...
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

Горячие новости
Российские бизнесмены пожаловались на Visa и MasterCard из-за разных комиссий
ФАС не исключила возбуждения дела в отношении международных платежных систем Visa и MasterCard из-за разной комиссии при обслуживании малого и среднего бизнеса
Горячие новости
Сенатор предложил увольнять судей после трех «неправильных» приговоров
Сенатор и бывший министр труда предлагает увольнять судей, если принятые ими решения были отменены вышестоящей инстанцией три раза. Соответствующий законопроект сенатор уже внес на рассмотрение Госдумы
Горячие новости
Спецслужбы Брюсселя сообщили о возможных терактах на рождественской ярмарке
Спецслужбы Бельгии получили сведения о подготовке терактов во время традиционной рождественской ярмарки «Зимние удовольствия». О планах террористов сообщает газета La Derniere Heure ...
Авторская колонка
Как герой-одиночка Сталину за прадеда отомстил
Житель Томска установил имена сталинских палачей, убивших его прадеда. Денис Карагодин провел собственное расследование и теперь собирается привлечь к уголовной ответственности всех, кто был причастен к расстрелу ...
Кучер Станислав
Горячие новости
ФАС уличила в картельном сговоре поставщиков техники для ГАС «Выборы»
Федеральная антимонопольная служба России заподозрила в картельном сговоре поставщиков системных блоков для автоматизированной системы «Выборы». По данному факту возбуждено дело ...
ЖКХ
Как не попасть на счетчик
Известно, что желающих нажиться на нашей юридической безграмотности или беспомощности хоть пред пруди. Особенно в сфере строительства и ЖКХ. Способов залезть в карман гражданина РФ предостаточно. Один из них – заставить заменить водосчетчики ...
Горячие новости
Алексей Навальный подаст иск против судьи по делу «Кировлеса»
Оппозиционер Алексей Навальный намерен подать иск против судьи Ленинского районного суда Кировской области Сергея Блинова, который вынес ему обвинительный приговор по делу о хищениях в «Кировлесе»
Горячие новости
Пенсионный фонд опроверг слухи о повышении пенсионного возраста в 2019 году
Пенсионный возраст в России начнут постепенно повышать в 2019 году. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на презентацию главы Пенсионного фонда. Эксперты предлагают повышать пенсионный возраст по три месяца в год
Авторская колонка
По личной команде Путина в Московскую область ввели нацгвардию...
В Московской области потребовалось личное вмешательство Президента России для обеспечения законности оборота бытовых отходов, деятельности полигонов ТБО и сохранности государственного лесного фонда!
Николай Дижур
Горячие новости
Роспотребнадзор объявил о начале сезонной эпидемии гриппа
По словам главного санитарного врача РФ, количество находок вируса гриппа каждую неделю увеличивается. «Буквально еще две-три недели, и мы будем видеть совсем другую картину по заболеваемости», - отметила Попова
Горячие новости
Чукотка и Коми стали самыми пьющими регионами
Среди российских регионов самыми непьющими оказались Чечня, Ингушетия и Дагестан. Самый высокий уровень потребления алкоголя зафиксирован в республике Коми, Чукотском автономном округе и Магаданской области
Горячие новости
В Киеве задержали главу правления банка «Траст»
Председатель совета директоров банка «Траст» Илья Юров задержан в аэропорту Киева «Борисполь». Напомним, что «Траст» в настоящее время находится на санации. Глава банка в связи с финансовыми трудностями организации решил в Россию не возвращаться