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Общество
25 ноября 13:44

Никиту Белых пообещали перевести под домашний арест взамен на дачу показаний против Алексея Навального

Бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, который находится под арестом по обвинению в получении взятки, поступило предложение дать показания против оппозиционера Алексея Навального

Бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, который находится под арестом по обвинению в получении взятки, поступило предложение дать показания против оппозиционера Алексея Навального. В качестве благодарности за показания экс-губернатора пообещали перевести под домашний арест.

Знакомый Никиты Белых рассказал газете «Ведомости», что данное предложение поступило от неких сотрудников Администрации президента.

Показания Никиты Белых против Алексея Навального планировалось использовать на новом судебном процессе по делу о хищениях в «Кировлесе», фигурантами которого являются Алексей Навальный и Петр Офицеров. Навальный некоторое время был советником губернатора Белых на общественных началах.

Ранее Верховный суд отменил приговор по данному делу и направил его на новое рассмотрение. Первое заседание пройдет 5 декабря. По первоначальному приговору кировского суда Навальный получил пять лет лишения свободы условно.

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал информацию о сделке, которую якобы предложили Белых, «уткой». «Это из серии информационных «уток»», - заявил Песков, слова которого приводит ТАСС.

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