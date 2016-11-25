«Мы стоим в очереди 25 лет!»
Чиновники московского правительства тайком распределяют квартиры, предназначенные для очередников, среди «своих»
О борьбе, которую ведут с чиновниками московского правительства жители столицы, стоящие в очереди на получение жилья, мы рассказывали не раз. Формула противостояния проста: очередники требуют, чтобы мэрия соблюдала законы РФ и предоставляла жилье в соответствии с этими законами и принятыми программами, а администрация Собянина делает все, чтобы своих обязательств по этим вопросам не выполнить. В ход против москвичей, отстаивающих законные права и объявляющих голодовки протеста, власти пускали в ход самые жесткие меры. Задержания и аресты, штрафы и даже силовой разгон женщин-участниц голодовки - чего только не было за эти месяцы.
Однако капля подточила камень. Правда, пока немного. Как сообщила нам в сентябре лидер общественного движения «Очередники Москвы» Луиза Мартьянова, мэр Москвы пообещал оперативно решить проблему. «Мы раздавали листовки недалеко от здания мэрии. И увидели Собянина, - рассказывала она. - Я подбежала к нему и озвучила нашу проблему. Он сказал мне так: «скоро, скоро решу».
С тех пор прошло три месяца. И выяснилось, что радоваться очередникам пока рано. Чиновники департамента горимущества не горят желанием ни исполнять приказы своего начальства, ни, тем более, вслушиваться в вопросы очередников. «Общая газета» встретилась с Луизой Мартьяновой и вот что она рассказала.
-Как продвигается решение вопроса очередников после сентябрьского обещания мэра? Помнят ли о нем на Тверской,13?
- Те, кому положено – нет. Поэтому 22 ноября наша организация, «Очередники Москвы», направила жалобу в Следственный комитет России.
- Неожиданно! А что заставило вас, людей вполне себе мирных, перейти к достаточно жестким методам борьбы?
- Понимаете, нам отступать некуда. У нас люди по 25-27 лет в очереди на получение жилья стоят. И очередь эта не двигается. Как реагировала власть на наши голодовки, пикеты, вы и так знаете. Поэтому мы решили действовать иначе. А в Следственный комитет мы направили жалобу на действия замдиректора Департамента городского имущества Москвы Ивана Щербакова.
- Этот чиновники играет какую-то особую роль в том, что очередники могут не увидеть квартиру при жизни?
- Он курирует вопросы переселения жителей, принимает распоряжения, «выдает» разного рода документы. Проще говоря, имеет возможность непосредственно влиять на реализацию этих программ. При этом откровенно злоупотребляет своими полномочиями.
- И как же именно он «злоупотребил»?
- Вот вам пример. По адресу проспект Вернадского, дом 29 корпус 1 был построен монолитный дом для переселения граждан из домов, подлежащих сносу. Как нам стало известно, в июне 2016 года г-н Щербаков покупает в этом доме квартиру...
- Номер знаете?
- Да, квартира №189. Но как он ее покупает! По заниженной цене в 4 310 962,76 рублей при кадастровой стоимости 20 667 202,8 рублей.
- Это уже должно вызвать вопросы у правоохранителей…
- Пока это вызывает вопросы только у нас. Но на этом дело не кончилось. Не прошло и двух месяцев, как г-н Щербаков перепродает квартиру некой Абдуллиной Альмире Раисовне уже за… 21 000 000 рублей! Такой, вот, бизнес выстраивают чиновники ДГИ вместо того, чтобы предоставлять жилье очередникам.
- Если я не ошибаюсь, квартиры в этом доме не должны были уходить на сторону?
- Да. И Щербаков никак не мог ее купить – он не очередник, не нуждающийся… И что еще интересно: мы обратились в службу «одного окна» ДГИ Москвы. И там нам сказали удивительную вещь: квартиры в монолитных домах, построенных для переселения, гражданам предоставляться не будут в соответствии с «устными указаниями руководства».
- То есть, мэрия просто отказывается делать то, что обязана…
- Выходит, так. Если говорить юридическим языком, то в результате совершённых действий г-ном Щербаковым были существенно нарушены права и законные интересы граждан, имеющих право на получение квартир в результате переселения, а также являющихся очередниками города Москвы. Теми же действиями нарушены охраняемые законом интересы общества: Московская городская дума ежегодно утверждает бюджет финансирования переселения и обеспечения жильём нуждающихся. А незаконное приобретение Щербаковым квартиры влечёт за собой необоснованное увеличение бюджетных затрат по соответствующей статье бюджета и, как следствие, ущерб охраняемым законом интересам общества и государства. Вот такая картина получается.
- У меня возник вопрос: а как, интересно, Щербаков мог купить эту квартиру по заниженной цене? Ведь для этого, насколько я знаю, нужна санкция вышестоящего начальства.
- Да, такая санкция нужна. Правом подписания распоряжения о предоставлении ему жилья обладает мэр Москвы – Сергей Собянин. Думаю, что Щербаков ввёл мэра Москвы в заблуждение и добился издания распорядительного акта о незаконной продаже ему квартиры по заниженной цене.
- А мэр ничего не знал?
- Хочется верить…
- Как вы полагаете, такой случай единичный? Или можно говорить о достаточно устойчивой системе махинаций с жильем, предназначенным для очередников?
- У нас есть информация, что это не разовый случай. В ДГИ Москвы есть такой сотрудник – Ледехов, начальник управления подготовки торгов. Так вот, он вместе с бывшим начальником отдела учёта и контроля использования имущества ДГИ Бордуновым, а также гражданами Костроминым и Веселовым, используя закрытую служебную информацию о ближайших планах правительства по сносу ветхого жилья, приобрели в период с 5 июля по 17 августа 2016 года квартиры, расположенные в разных районах города.
- А потом они получили новые?
- Вы угадали. Г-н Щербаков издал распоряжения о предоставлении Бордунову, Веселову и Костромину квартир в порядке натурального возмещения. Веселов так сразу две! Причем площадь их значительно превышала площадь старых квартир. Например, Веселову вместо старой площади в 46,3 кв м дали сразу 85,2 квадрата. Вот так они и улучшили свое благосостояние – все квартиры находятся в очень хороших местах, по адресу проспект Вернадского, дом 29 корп.1, дом 42 корп.1 и улица Столетова, 11.
- Но неужели никому из обычных переселенцев, не имеющих «друзей» в правительстве Москвы, не повезло?
- А тут ситуация с точностью до наоборот. Людям, стоящим в очереди на улучшение жилищных условий, вообще отказывают в увеличении площади жилья при переселении. И квартиры дают меньшие по метражу, чем у людей были в собственности до этого. Бывают и вообще дикие истории. Многодетная семья очередницы Екатерины Чайки все лето жила в уже сносимом доме без коммуникаций, но Департамент предпочел силой выселить данную семью, вместо законного улучшения жилищных условий.
- В суды обращались?
- Там отказываются восстанавливать ущемленные права.
- Борьбу продолжите?
- Обязательно! Будем подавать новые жалобы в Следственный Комитет. Список квартир, незаконно присвоенных руководством департамента горимущества и приближенных к нему, настолько велик, что одной жалобы не хватило!
***
От себя добавим. После реорганизации Департамента жилищной политики и жилищного фонда в Департамент городского имущества (ДГИ) Москвы, новое руководство перестало обеспечивать в должном объеме очередников города Москвы социальным жильем и финансовыми средствами на его покупку. Отсюда и многотысячные, постоянно растущие очереди с «периодом ожидания» в десятки лет. И это при том, что на средства бюджета ежегодно(!) возводится около 600 тыс.кв.м жилья. Кому и куда оно уходит – большой вопрос.
Мы понимаем, что мэрией выбрана вполне конкретная модель поведения: не обращать внимания на критическую ситуацию, замалчивать ее и гасить, в том числе информационную волну, всеми возможными и невозможными средствами. Забывая о том, что заткнуть рот всем, превратив москвичей в послушное стадо, у нее все равно не получится.