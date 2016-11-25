Москвичи собирают подписи за отставку главы Дептранса Максима Ликсутова
В связи с планами Департамента транспорта Москвы по очередному расширению зоны платной парковки, а также повышению тарифов на оплату паркоместа, в интернете начался сбор подписей за отставку вице-мэра столицы Максима Ликсутова
В связи с планами Департамента транспорта Москвы по очередному расширению зоны платной парковки, а также повышению тарифов на оплату паркоместа, в интернете начался сбор подписей за отставку вице-мэра столицы Максима Ликсутова, ответственного за транспортную политику.
Петиция составлена на имя президента Владимира Путина. За несколько часов после публикации обращение подписали более 5 тысяч человек.
Обращение к главе государства составлено от имени москвичей, муниципальных депутатов, депутатов Мосгордумы и Госдумы. Авторы петиции назвали транспортную политику властей столицы антиконституционной.
«Политика, проводимая правительством Москвы в транспортной сфере, привела к росту социального расслоения в обществе и к тому, что большинство жителей Москвы оказались за бортом достойной жизни. Диалог по данному вопросу, между правительством Москвы и жителями города, отсутствует, протесты игнорируются», - говорится в обращении.
Департамент транспорта города Москвы проводит политику экономических санкций в отношении самых незащищенных, пенсионеров и малообеспеченных граждан, в том числе, семей с одним или двумя детьми, «которые чудом сумели накопить средства и приобрести автомобиль».
Авторы петиции считают, что репрессивными мерами в отношении простых автомобилистов столичные власти «расчищают дороги исключительно для богатых и чиновников на служебных автомобилях».
В связи с вышесказанным авторы петиции требуют отменить решения мэрии о расширении зоны платной парковки в городе Москве за пределы Бульварного кольца и пересмотреть правила организации платных парковок, тарифы, порядок оплаты, а также список улиц входящих в зону платных парковок.
Также необходимо провести ревизию установленных дорожных знаков 3.27 и 3.28 с целью их сокращения на улично-дорожной сети. Отметим, что из-за повсеместной установки знаков «стоянка и остановка запрещена» москвичи лишились возможности парковаться около больниц, школ и других социально значимых объектов.
Еще одно требование – это отстранение от занимаемой должности главы Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова, «как лично ответственного за принятие указанных решений».