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28 ноября 00:12

В Москве появятся памятник Фиделю Кастро и улица в его честь

«Уход Фиделя Кастро - невосполнимая потеря для всего человечества, потому что он был фигурой вселенского масштаба: великий политик, великий оратор, великий сын своего народа», - заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников

Фото: voicesevas.ru

В Москве в будущем может быть установлен памятник бывшему главе Кубы Фиделю Кастро, который скончался 25 ноября в возрасте 90 лет, а также улица в честь лидера кубинской революции.

«Уход Фиделя Кастро - невосполнимая потеря для всего человечества, потому что он был фигурой вселенского масштаба: великий политик, великий оратор, великий сын своего народа», - заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, слова которого приводит ТАСС.

Депутат выразил уверенность в том, что  в ближайшее время появится инициатива об установке памятника Фиделю Кастро и она «найдет поддержку в сердцах и мыслях москвичей и депутатов Мосгордумы».

«Два братских народа - российский и кубинский - всегда были близки друг к другу, а мы всегда восторгались кубинским лидером», - добавил народный избранник.

Фидель Кастро скончался на 91-м году жизни 25 ноября (26 ноября по московскому времени).

После победы Кубинской революции в 1959 году Кастро стал премьер-министром Кубы. В 1965 году он стал первым секретарем Коммунистической партии Кубы и преобразовал остров в однопартийную социалистическую республику. С 1976 по 2008 годы Кастро занимал посты председателя Госсовета и Совета министров Кубы, а также Верховного главнокомандующего.

В 2008 году Фидель Кастро отказался от нового срока в должности председателя Госсовета и главнокомандующего. Власть перешла к его брату Раулю Кастро.

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