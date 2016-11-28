Департамент транспорта Москвы будет бороться с водителями, закрывающими номера машин
«Если машина припаркована с нарушением правил, она будет эвакуирована. Если автомобиль стоит с нечитаемыми номерами, сотрудники АМПП и ЦОДД будут этот знак освобождать от всяких закрытий, и если парковка не оплачена, будут выписывать штраф», - заявил Максим Ликсутов
Московские власти намерены бороться с водителями, которые закрывают или снимают номера со своих машин с целью не платить за парковку и избежать штрафов.
Бороться с такими предприимчивыми автомобилистами чиновники будут в рамках антитеррористической безопасности накануне новогодних праздников.
«Если машина припаркована с нарушением правил, она будет эвакуирована. Если автомобиль стоит с нечитаемыми номерами, сотрудники Администратора московского парковочного пространства и Центра организации дорожного движения будут этот знак освобождать от всяких закрытий, и если парковка не оплачена, будут выписывать штраф», - заявил глава Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов, слова которого приводит РИА Новости.
По словам вице-мэра, такое решение было принято для антитеррористической безопасности в преддверии грядущих новогодних и рождественских праздников.
Отметим, что в Москве действительно становится популярным снимать номера машин, чтобы не платить за парковку. Водители объясняют свои действия нежеланием «платить за воздух» и таким образом выражают свой протест против политики Дептранса, который продолжает вводить платную парковку в спальных районах и повышать тарифы на оплату паркоместа.