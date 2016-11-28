Минздрав поддержал предложение Роспотребнадзора о снижении температуры горячей воды в кранах
Роспотребнадзоре предложили снизить температуру воду в целях снижения платы за ЖКХ. По замыслу авторов проекта, изменения должны вступить в силу в марте 2017 года. Сейчас на портале правовой информации идет общественное обсуждение данной инициативы
Министерство здравоохранения поддержало инициативу Роспотребнадзора с понижением температуры горячей воды в жилых домах на 10 градусов (с 60 до 50 градусов).
В ведомстве сослались на исследование «Гигиеническая оценка безопасности водопользования из систем горячего водоснабжения с регулируемыми температурными режимами» было выполнено ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды имени А.Н. Сысина». В исследовании говорится, что с точки зрения безопасности для здоровья человека при безусловном соблюдении требований, указанных в НИР, допустимо снижение температуры воды до 50 градусов Цельсия для систем горячего водоснабжения закрытого типа.
В документе были перечислены условия, которых необходимо придерживаться для безопасного снижения температуры, сообщает РБК.
Напомним, ранее в Роспотребнадзоре предложили снизить температуру воду в целях снижения платы за ЖКХ. По замыслу авторов проекта, изменения должны вступить в силу в марте 2017 года. Сейчас на портале правовой информации идет общественное обсуждение данной инициативы.