Реализация программы по национальной политике обойдется бюджету в 40 млрд рублей
Сейчас разработанная Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН) программа проходит финальные согласования ...
Реализация новой государственной программы по национальной политике может обойтись бюджету в 40 млрд рублей. Сейчас разработанная Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН) программа проходит финальные согласования.
Проект программы «Реализация государственной национальной политики» на 2017–2025 годы направлен на «достижение приоритетов и целей социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации».
Программа включает в себя развитие системы общественно-государственного партнерства, языковой политики, укрепление единства российской нации, сообщают «Известия».
После утверждения правительством РФ строка о расходах на госпрограмму появится в таблице поправок к проекту ФЗ «О бюджете» на 2017–2019 годы ко второму чтению.
Сейчас различные ведомства предлагают мероприятия в рамках реализации программы по нацполитике. В план мероприятий вошли молодежные патриотические и образовательные форумы, в том числе посвященные профилактике и противодействию экстремизму на национальной и религиозной почве.
Новая госпрограмма должна заменить действующую федеральную целевую программу (ФЦП) «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов РФ», которая была принята в конце 2013 года и рассчитана до 2020 года.