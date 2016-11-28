В Екатеринбурге зафиксирована вспышка кори. Заболевших уже 50 человек
Большинство пострадавших детей были не привиты. В некоторых случаях прививки не делали из-за противопоказаний. Среди заболевших взрослых есть, как и не привитые, так и те, кто ставил прививку еще в детстве
В Екатеринбурге зафиксирована вспышка кори. Согласно последним данным, медики зарегистрировали 50 случаев с предварительным диагнозом «корь». Среди заболевших 32 ребенка и 18 взрослых.
По данным «Уралинформбюро», большинство пострадавших детей были не привиты. В некоторых случаях прививки не делали из-за противопоказаний. Среди заболевших взрослых есть, как и не привитые, так и те, кто ставил прививку еще в детстве.
Медики тем временем отмечают, что среди новых пациентов оказались люди, которые проживали в одном подъезде с больными. Заражение произошло без непосредственного контакта, скорее всего, через вентиляционные сети.
«Корь - это очень контагиозное (летучее) заболевание, которое передается от человека к человеку не только воздушным путем, но и через вентиляционные системы», - отмечают в горздраве.
В общей сложности корь зарегистрировали в 44 домах Екатеринбурга. Там уже появились объявления с просьбой к жильцам поставить прививку и списком поликлиник, где можно это сделать.
В Свердловской области кроме Екатеринбурга случаи заболевания корью зафиксированы в городе Ревда. Там введен карантин, отстранены от занятий в школах и детсадах непривитые дети.