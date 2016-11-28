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28 ноября 17:06

В Екатеринбурге зафиксирована вспышка кори. Заболевших уже 50 человек

Большинство пострадавших детей были не привиты. В некоторых случаях прививки не делали из-за противопоказаний. Среди заболевших взрослых есть, как и не привитые, так и те, кто ставил прививку еще в детстве

Фото: newwoman.1tv.ru

В Екатеринбурге зафиксирована вспышка кори. Согласно последним данным, медики зарегистрировали 50 случаев с предварительным диагнозом «корь». Среди заболевших 32 ребенка и 18 взрослых.

По данным «Уралинформбюро», большинство пострадавших детей были не привиты. В некоторых случаях прививки не делали из-за противопоказаний. Среди заболевших взрослых есть, как и не привитые, так и те, кто ставил прививку еще в детстве.

Медики тем временем отмечают, что среди новых пациентов оказались люди, которые проживали в одном подъезде с больными. Заражение произошло без непосредственного контакта, скорее всего, через вентиляционные сети.

«Корь - это очень контагиозное (летучее) заболевание, которое передается от человека к человеку не только воздушным путем, но и через вентиляционные системы», - отмечают в горздраве.

В общей сложности корь зарегистрировали в 44 домах Екатеринбурга. Там уже появились объявления с просьбой к жильцам поставить прививку и списком поликлиник, где можно это сделать.

В Свердловской области кроме Екатеринбурга случаи заболевания корью зафиксированы в городе Ревда. Там введен карантин, отстранены от занятий в школах и детсадах непривитые дети.

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