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29 ноября 00:18

Нападение на мужа юриста ФБК связали с ее расследованием в отношении «повара Путина»

В Москве неизвестные напали на супруга юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь. Глава фонда Алексей Навальный связал нападение с расследованием в отношении бизнесмена Евгения Пригожина, которого называют «поваром Путина»

В Москве неизвестные напали на супруга юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь. Глава фонда Алексей Навальный связал нападение с расследованием в отношении бизнесмена Евгения Пригожина, которого называют «поваром Путина».

Нападение на социолога и издателя журнала «Археология русской смерти» Сергея Мохова напали в пятницу, 25 ноября. Неизвестный поджидал мужчину у подъезда и вколол ему неизвестный препарат, вызвавший кратковременную потерю сознания.

Согласно первоначальной версии, причиной нападения на Мохова могло стать расследование рынка ритуальных услуг, которое он проводит. Однако Любовь Соболь считает, что инцидент связан с ее деятельностью.

«Муж поговорил с людьми из риатульных услуг и сейчас уверен на 99%, что это было не по этой линии. Плюс характер нападения слишком сложный для них, они обычно так сильно не заморачиваются», - написала Соболь в Facebook.

Алексей Навальный связал нападение с расследованием, которым занималась Соболь. «Мы считаем, что это нападение связано с профессиональной деятельностью Соболь и в первую очередь ее расследованиями против «повара Путина» - Евгения Пригожина», - сообщил основатель ФБК.

«Она написала на него кучу заявлений. Любина деятельность, совершенно точно, встала ему в большие деньги - нужно платить чиновникам больше взяток за благоприятный исход разбирательств по жалобам. Мы, конечно, не можем на 100% утверждать, что за нападением стоит именно Пригожин и его люди. Однако утверждаем, что эта версия должна быть рассмотрена в первую очередь», - отметил Навальный.

Оппозиционер также обратил внимание на «явное нежелание правоохранительных органов расследовать дело, несмотря на его резонанс». Любовь Соболь в свою очередь охарактеризовала отношение полиции к расследованию «как безучастность и пофигизм».

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