Несовершеннолетние сыновья Рамзана Кадырова подарили своему тренеру Porsche Panamerа
Несовершеннолетние сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова подарили своему тренеру по комплексному единоборству дорогостоящий автомобиль Porsche Panamerа. Об этом тренер Абдул Керим-Эдилов сообщил в своем аккаунте в Instagram
Несовершеннолетние сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова подарили своему тренеру по комплексному единоборству дорогостоящий автомобиль Porsche Panamerа. Об этом тренер Абдул Керим-Эдилов сообщил в своем аккаунте в Instagram.
«Вчера в день моего рождения они сделали мне подарок, о котором я и мечтать не мог - подарили машину Porsche Panamerа. Я знаю, что, никоем образом не заслуживаю этого. Для меня присутствие в моей жизни Ахмада, Эли и Адама- это и есть самый большой подарок! Я хочу выразить им большую благодарность, хотя слов подходящих и не могу подобрать, к тому же одних слов будет мало. Мои дорогие братья, Ахмад, Эли, Адам, обещаю всегда быть рядом, всегда стоять горой за вас и всегда быть вашим братом. Уважаемый Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров, нет предела моей благодарности за Ваше доброе участие в моей жизни», - написал спортсмен.
Стоимость на этот автомобиль варьируется от 5 до 10 млн рублей в зависимости от комплектации.
Отметим, что Абдул Керим-Эдилов был одним из тех, кто публично раскритиковал главу Союза ММА России Федора Емельяненко, осудившего детские бои в Грозном накануне дня рождения Рамзана Кадырова. В боях среди прочих одержали победу сыновья Кадырова, которым сейчас 9, 10 и 11 лет.
Эдилов попросил Емельяненко «не лезть туда, куда тебя не просят», а также обвинил его в зависти.