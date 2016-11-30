Киркоров написал заявление на Маруани о вымогательстве в ответ на обвинения в плагиате
Правоохранительные органы задержали лидера французской музыкальной группы Space Дидье Маруани и его юриста Игоря Трунова по подозрению в вымогательстве. Задержание было произведено в отделении Сбербанка на Покровке
Правоохранительные органы задержали лидера французской музыкальной группы Space Дидье Маруани и его юриста Игоря Трунова по подозрению в вымогательстве. Задержание было произведено в отделении Сбербанка на Покровке.
Дидье Маруани и Игорь Трунов прибыли в Сбербанк на подписание мирового соглашения с певцом Филиппом Киркоровым по делу о плагиате в его композиции «Жестокая любовь». Напомним, с заявлением против российского певца коллектив Space обратился в суд 1 ноября. В иске отмечалось, что композиция «Жестокая любовь» является переработкой его произведения Symphonic Space Dream.
Несколько дней назад Трунов сообщил, что Киркоров согласился на мировую. Сумма компенсации за нарушение авторских прав не называлась. Когда же Маруани и его юрист прибыли на подписание соглашения, их в банке уже ждала полиция.
Как выяснилось, г-н Киркоров написал заявление о вымогательстве у него миллиона евро. Информацию о подаче заявления в эфире радиостанции «Говорит Москва» подтвердил адвокат российского певца Александр Добровинский. При этом защитник Киркорова опроверг заявление Трунова о подписании мирового соглашения.
«Маруани и Трунов должны были подписывать там мировое соглашение с певцом Филиппом Киркоровым, но полиция их уже ожидала», - сообщила адвокат Трунова Людмила Айвар агентству ТАСС. Она предположила, что данная провокация была спланирована адвокатом Киркорова.
В управления МВД по Москве подтвердили, что Филипп Киркоров обратился с заявлением о вымогательстве, но задержанных по данному делу пока нет.
В беседе с «Лентой.ру» представитель пресс-службы отметил, что официально человек не является задержанным, пока не составлен соответствующий протокол.
В свою очередь портал Life опубликовал переписку, из которой следует, что Киркоров пообещал Маруани миллион евро за отказ от претензий. В письме человек, представившийся Филиппом Киркоровым, предлагает Дидье Маруани заключить «джентльменское соглашение» и отказаться от претензий друг к другу на взаимовыгодных условиях. В переписке французский музыкант соглашается на предложенные ему условия, после чего стороны говорят о том, что будут рады закончить этот конфликт.
Российские интернет-пользователи назвали задержание Дидье Маруани вместе с адвокатом по заявлению Филиппа Киркорова «дикостью». «Знаменитый французский музыкант Дидье Маруани задержан в Москве по заявлению Фили Киркорова, укравшего у него песню», - пишут пользователи соцсетей и иронизируют, что такое могло произойти только в России.