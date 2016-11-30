Видеохостинг YouTube уйдет из России из-за новой инициативы депутатов
Законопроект, который предполагает ограничение деятельности онлайн-кинотеатров, был внесен на рассмотрение Госдумы 25 ноября депутатами Андреем Луговым и Шамсаилом Саралиевым
Видеосервис YouTube рассматривает вариант ухода из Россию в случае принятия законопроекта об ограничении иностранного участия в аудиовизуальных сервисах.
Законопроект, который предполагает ограничение деятельности онлайн-кинотеатров, был внесен на рассмотрение Госдумы 25 ноября депутатами Андреем Луговым и Шамсаилом Саралиевым.
Документ предлагает с 2017 года ограничить долю в компаниях-организаторах аудиовизуальных сервисов с профессиональным контентом, которой владеют иностранцы, 20%, сообщает «КоммерсантЪ».
Под действие закона могут попасть ресурсы, ежедневная посещаемость которых в России превышает 100 тысяч пользователей или 20 тысяч в одном регионе. При этом сервисы с такой аудиторией должны быть включены в специальный реестр.
Под данный законопроект попадает видеохостинг YouTube, поскольку на нем размещается как профессиональный, так и пользовательский контент. В итоге принятие законопроекта может привести к уходу сервиса из России. В настоящее время у владельца хостинга Google имеются кэширующие серверы в РФ.
Эксперты отметили, что принятие закона приведет к резкому возрастанию валютных затрат всех операторов связи и ухудшению качества услуг, а также к ограничению конкуренции.