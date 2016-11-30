Актер Иван Охлобыстин попросил предоставить ему гражданство ДНР
Советник главы ДНР Александр Казаков сообщил в Facebook, что Иван Охлобыстин 29 ноября, во время выступления в Ростове-на-Дону, прямо на сцене написал заявление о предоставлении гражданства на имя главы ДНР Александра Захарченко
Известный российский актер Иван Охлобыстин попросил руководителей Донецкой народной республики (ДНР) предоставить ему гражданство непризнанного государства.
Советник главы ДНР Александр Казаков сообщил в Facebook, что Иван Охлобыстин 29 ноября, во время выступления в Ростове-на-Дону, прямо на сцене написал заявление о предоставлении гражданства на имя главы ДНР Александра Захарченко.
Напомним, что Иван Охлобыстин с 2014 года входит в список российских деятелей культуры, которым запрещен въезд на Украину. В «черный список» попали те, кто, по мнению Киева, «создает угрозу национальной безопасности».
В «черном списке» помимо Ивана Охлобыстина находятся Иосиф Кобзон, Олег Газманов, Сергей Безруков, Михаил Боярский, Михаил Пореченков, Николай Расторгуев, Григорий Лепс и т.д.