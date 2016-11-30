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Общество
30 ноября 10:52

В Екатеринбурге в связи со вспышкой кори запрещены массовые мероприятия

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области запретило проведение массовых мероприятий в Екатеринбурге из-за вспышки кори. В ведомстве отметили, что в городе сложилась неблагополучная ситуация с распространением этой болезни

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области запретило проведение массовых мероприятий в Екатеринбурге из-за вспышки кори. В ведомстве отметили, что в городе сложилась неблагополучная ситуация с распространением этой болезни.

В областной столице не привитые от кори и не болевшие этой болезнью дети и преподаватели временно не смогут посещать общеобразовательные учреждения. В городе также запрещено проводить массовые мероприятия, сопровождающиеся скоплением большого количества людей в закрытых помещениях.

В Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 30 ноября было зарегистрировано 60 случаев подозрения на корь, лабораторно подтверждены 28 случаев заражения. Среди заболевших 20 детей и 8 взрослых. Вспышки заражения выявлены в 11 образовательных учреждениях Екатеринбурга и 9 больницах.

Большинство заболевших детей были не привиты. В некоторых случаях прививки не делали из-за противопоказаний. Среди заболевших взрослых есть, как и не привитые, так и те, кто ставил прививку еще в детстве.

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