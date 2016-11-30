Филипп Киркоров может стать фигурантом дела о ложном доносе на Дидье Маруани
В полиции сообщили, что через своего адвоката Александра Добровинского артист попросил пранкеров (телефонных хулиганов) Владимира Кузнецова и Алексея Столярова написать Дидье Маруани о готовности решить спор в досудебном порядке...
Российский певец Филипп Киркоров, обвинивший французского музыканта Дидье Маруани в вымогательстве, может стать фигурантом уголовного дела о ложном доносе.
Источник портала Life сообщил, что если факт вымогательства не будет доказан, то Киркорова могут привлечь по статье «Заведомо ложный донос».
В полиции сообщили, что через своего адвоката Александра Добровинского артист попросил пранкеров (телефонных хулиганов) Владимира Кузнецова и Алексея Столярова написать Дидье Маруани о готовности решить спор в досудебном порядке. При этом в своем заявлении о вымогательстве Киркоров указал, что был в курсе переговоров пранкеров от его лица, а предложил ему такую схему Александр Добровинский. «Таким образом, Киркоров инсценировал вымогательство, причем сам же организовал встречу по мировому соглашению в досудебном порядке», - заявил представитель следственных органов.
Напомним, что Дидье Маруани и его юрист Игорь Трунов были задержаны в отделении Сбербанка, куда они по договоренности с г-ном Киркоровым прибыли для подписания мирового соглашения. Ранее Маруани подал иск о плагиате в песне Киркорова «Жестокая любовь».
В свою очередь лидер французской группы Space Дидье Маруани намерен написать заявление о клевете на Филиппа Киркорова. «То, как повел себя Киркоров – это западня, это преступление», – заявил Маруани, слова которого приводит «Интерфакс».
По мнению Маруани, Киркоров украл более 30 песен у него и других исполнителей, в их числе песня «Колыбельная вулкану», с которой он выступал на «Евровидении» в 1995 году.
Стоит отметить, что интернет-пользователи единогласно встали на сторону Дидье Маруани и заявили, что своей провокацией Филипп Киркоров и его адвокат опозорили всю страну.