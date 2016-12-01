В суд Санкт-Петербурга поступил иск о блокировке в России соцсети Facebook
Петербургский городской суд зарегистрировал иск с требованием запретить социальную сеть Facebook на территории России. Иск поступил от петербургского общественного деятеля Тимура Булатова
Петербургский городской суд зарегистрировал иск с требованием запретить социальную сеть Facebook на территории России.
Иск поступил от петербургского общественного деятеля Тимура Булатова. В своем аккаунте в сети «ВКонтакте» он опубликовал фото документа с печатью суда, сообщает РИА Новости.
В суде сообщили, что в течение пяти дней, как того требует закон, заявление будет рассмотрено и будет принято решение о его приеме или неприеме к производству.
Истец Тимур Булатов потребовал «незамедлительного закрытия деятельности Facebook.com» или принуждения руководства соцсети к соблюдению российских законов. «Социальная сеть Facebook носит явную угрозу национальной безопасности России, и по законам РФ должна быть блокирована для всех пользователей», - заявил Булатов.
Автор иска жалуется на нарушение федерального закона о защите персональных данных граждан, распространие ЛГБТ-пропаганды и идей чайлд-фри, а также насаждением «аморальных и антисемейных идеологий».