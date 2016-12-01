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01 декабря 00:02

В суд Санкт-Петербурга поступил иск о блокировке в России соцсети Facebook

Петербургский городской суд зарегистрировал иск с требованием запретить социальную сеть Facebook на территории России. Иск поступил от петербургского общественного деятеля Тимура Булатова

Петербургский городской суд зарегистрировал иск с требованием запретить социальную сеть Facebook на территории России.

Иск поступил от петербургского общественного деятеля Тимура Булатова. В своем аккаунте в сети «ВКонтакте» он опубликовал фото документа с печатью суда, сообщает РИА Новости.

В суде сообщили, что в течение пяти дней, как того требует закон, заявление будет рассмотрено и будет принято решение о его приеме или неприеме к производству.

Истец Тимур Булатов потребовал «незамедлительного закрытия деятельности Facebook.com» или принуждения руководства соцсети к соблюдению российских законов. «Социальная сеть Facebook носит явную угрозу национальной безопасности России, и по законам РФ должна быть блокирована для всех пользователей», - заявил Булатов.

Автор иска жалуется на нарушение федерального закона о защите персональных данных граждан, распространие ЛГБТ-пропаганды и идей чайлд-фри, а также насаждением «аморальных и антисемейных идеологий».

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