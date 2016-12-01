ФСИН сообщила о сокращении расходов на питание заключенных
Федеральная служба исполнения наказаний сообщила, что в связи с сокращением бюджета ведомство будет вынуждено экономить на питании заключенных в колониях. Бюджет планируется сократить до 15,2 млрд рублей
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила, что в связи с сокращением бюджета ведомство будет вынуждено экономить на питании заключенных в колониях.
«Если бюджет ФСИН в 2015 году составлял 20,5 млрд рублей, то на заключенного в день приходилось 86 рублей, на которые мы должны были его накормить. А с 2019 года кормить его придется за 64 рубля», - заявил советник директора ФСИН Владимир Седых, слова которого приводит «Интерфакс».
Бюджет ФСИН в 2019 году планируется сократить до 15,2 млрд рублей.
«Это порог, за которым стоит задуматься - а что дальше? Переходить на закупки сторонних покупателей, дотировать сельхозпроизводство за счет другой, приносящей доход, деятельности?», - задался вопросом Владимир Седых.
Отметим, что по данным «Новой газеты», за последние 10 лет бюджет ФСИН вырос в 6 раз и в настоящее время тюремное ведомство занимает шестую позицию по объемам финансирования среди министерств и ведомств.
При этом от возросшего финансирования ФСИН заключенные получили крайне мало - на содержание одного тратится всего около 100 рублей в день, сообщает издание.