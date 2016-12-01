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Общество
01 декабря 07:12

Минтранс может полностью отменить норму бесплатного провоза багажа для авиапассажиров

Министерство транспорта может разрешить российским авиакомпаниям полностью отменять норму бесплатного провоза багажа и ручной клади (не более 10 кг). Сейчас ведомство обсуждается этот вопрос

Министерство транспорта может разрешить российским авиакомпаниям полностью отменять норму бесплатного провоза багажа и ручной клади (не более 10 кг). Сейчас ведомство обсуждается этот вопрос.

По словам замминистра транспорта Валерия Окулова,  до конца текущего года ведомство планирует собрать представителей Союза потребителей и авиакомпаний, чтобы еще раз обсудить этот вопрос.

Сам г-н Окулов считает, что при полной отмене нормы о бесплатном провозе чемоданов и сумок, кроме дополнительных доходов от нововведения у авиакомпаний могут вырасти и расходы, например, на закупку топлива. Больше топлива может потребоваться из-за увеличения веса багажа, сообщает «Российская газета».

Участники рынка отмечают, что введение «безбагажных тарифов» лоббирует «Аэрофлот», озабоченный развитием своего лоукостера «Победа». Отметим, что у пассажиров лоукостера периодически возникают недопонимания с сотрудниками авиакомпании по поводу провоза ручной клади.

В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), куда не входит «Аэрофлот», считают, что норму бесплатного багажа следует сохранить.

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