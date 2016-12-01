Минтранс может полностью отменить норму бесплатного провоза багажа для авиапассажиров
Министерство транспорта может разрешить российским авиакомпаниям полностью отменять норму бесплатного провоза багажа и ручной клади (не более 10 кг). Сейчас ведомство обсуждается этот вопрос
Министерство транспорта может разрешить российским авиакомпаниям полностью отменять норму бесплатного провоза багажа и ручной клади (не более 10 кг). Сейчас ведомство обсуждается этот вопрос.
По словам замминистра транспорта Валерия Окулова, до конца текущего года ведомство планирует собрать представителей Союза потребителей и авиакомпаний, чтобы еще раз обсудить этот вопрос.
Сам г-н Окулов считает, что при полной отмене нормы о бесплатном провозе чемоданов и сумок, кроме дополнительных доходов от нововведения у авиакомпаний могут вырасти и расходы, например, на закупку топлива. Больше топлива может потребоваться из-за увеличения веса багажа, сообщает «Российская газета».
Участники рынка отмечают, что введение «безбагажных тарифов» лоббирует «Аэрофлот», озабоченный развитием своего лоукостера «Победа». Отметим, что у пассажиров лоукостера периодически возникают недопонимания с сотрудниками авиакомпании по поводу провоза ручной клади.
В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), куда не входит «Аэрофлот», считают, что норму бесплатного багажа следует сохранить.